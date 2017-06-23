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23 июня 2017, 17:23 | Прочие: Шахматы, шашки | Lenta.Ru

Крамник посоветовал Карякину сосредоточиться на шахматах

Российский шахматист, 14-й чемпион мира Владимир Крамник объяснил неудачное выступление своего коллеги и соотечественника Сергея Карякина на супертурнире в норвежском Ставангере. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает «Независимая газета».

Российский шахматист 14-й чемпион мира Владимир <span class=error>Крамник</span> объяснил неудачное выступление своего коллеги и соотечественника Сергея <span class=error>Карякина</span> на <span class=error>супертурнире</span> в норвежском Ставангере. Об этом в пятницу 23 июня сообщает Независимая газета. Увеличить
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«Карякин в последнее время тратит много сил и энергии на популяризацию шахмат и множество вещей, не связанных со спортом. Мне кажется, что у него из-за этого появились проблемы с энергетикой, он устает в конце турнира. Он держался нормально до финишной прямой, а там сдал. Ему надо чуть-чуть отдохнуть и полностью уйти в шахматы», — заявил Крамник.

Соревнования с призовым фондом 249 тысяч евро проходили с 6 по 16 июня. Шахматисты провели по девять матчей. Крамник поделил вторую строчку с амеирканцем Хикару Накамурой, а Карякин занял последнее, десятое место. Выиграл турнир Левон Аронян из Армении.

В ноябре 2016 года в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам, в котором Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену на тай-брейке.
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