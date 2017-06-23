Крамник посоветовал Карякину сосредоточиться на шахматах
Российский шахматист, 14-й чемпион мира Владимир Крамник объяснил неудачное выступление своего коллеги и соотечественника Сергея Карякина на супертурнире в норвежском Ставангере. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает «Независимая газета».
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«Карякин в последнее время тратит много сил и энергии на популяризацию шахмат и множество вещей, не связанных со спортом. Мне кажется, что у него
Соревнования с призовым фондом 249 тысяч евро проходили с 6 по 16 июня. Шахматисты провели по девять матчей. Крамник поделил вторую строчку с амеирканцем Хикару Накамурой, а Карякин занял последнее, десятое место. Выиграл турнир Левон Аронян из Армении.
В ноябре 2016 года в
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