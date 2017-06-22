Карякин одержал одну победу во второй игровой день этапа Гран-тура в Париже
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной, обыграл француза Этьена Бакро и проиграл соотечественнику Александру Грищуку в быстрых шахматах во второй соревновательный день первого этапа серии
Гран-тур, который проходит в Париже.
В четвертом туре Грищук победил болгарина Веселина Топалова, норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Уэсли Со, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров оказался сильнее француза Максима
Первое место после шести туров занимает Карлсен, набрав 10 очков. Далее идут Накамура (9), Мамедьяров (8), Со, Грищук (по 7),
Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходит с 21 по 23 июня, контроль времени — 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Блиц пройдет в два круга
«Гран-тур» является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. Сразу после завершения турнира в Париже состоится этап в бельгийском Левене — также по быстрым шахматам и блицу. В августе пройдут два этапа в американском
Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн, из которых в Париже будут разыграны €150 тысяч. Победитель турнира получит €37,5 тыс.
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