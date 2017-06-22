Экватор прошли лидерами
В столице Югры сыграно больше половины партий командного первенства планеты. Подопечные Андрея Филатова идут на чистом первом месте. Девушки под руководством Сергея Рублевского делят лидерство со сборной Украины.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
НОВИНКА ОТ ФЕДОСЕЕВА
Напомним, что мужская сборная России выступает в экспериментальном составе. На чемпионат мира не поехали Владимир Крамник, Сергей Карякин и Александр Грищук, которые сосредоточились на личных турнирах (Крамник и Грищук борются за попадание на кандидатский форум). РШФ же приняла решение обкатать талантливую молодежь и дать шанс Максиму Матлакову и Владимиру Федосееву.
Пока этот эксперимент полностью себя оправдывает. И Максим, и Владимир играют очень уверенно. Не чувствуется, что дебютанты нервничают. Наоборот, доверие со стороны Филатова окрыляет. Особенно рвется в бой Федосеев. Победитель престижного «Аэрофлот Опен» и бронзовый призер чемпионата Европы готов на самые неожиданные шаги. Так в пятом туре Владимир в защите
Пока же главным сюрпризом мужского турнира стала команда Турции. За пять туров турецкие гроссмейстеры не проиграли ни одной партии, отобрав очки не только у России и Украины, но и сумели разойтись миром с Китаем. На Родине шахматистов уже назвали национальными героями и об их успехах трубят первые полосы местных СМИ.
— Я очень рад, что получил приглашение в сборную, — сказал Федосеев. — Это для меня большая честь и большое спасибо тренерскому штабу за доверие. Если честно, то рвусь в бой в каждом туре, несмотря на то, что только что вернулся с чемпионата Европы, которому отдал много сил. Что касается моего сегодняшнего хода ферзем на «а5» на втором ходу, то так решил поступить уже за доской, удивить соперника. Уловка сработала, и я принес команде победное очко, чему очень рад. Мы будем бороться за золото и нас ждет очень сложная вторая половина турнира.
Российская шахматная федерация благодарит за поддержку Федеральную сетевую компанию Единой энергетической системы, которая является генеральным спонсором национальных сборных и вносит свой вклад в их успешные выступления.
Результаты 5-го тура
Мужчины. РОССИЯ — Норвегия — 3:1. Турция — Китай — 2:2. Украина — Польша — 1:3. Египет — Индия — 1,5:2,5. США — Белоруссия 2:2.
Женщины. РОССИЯ — США — 2:2. Польша — Украина 2:2. Египет — Индия 1:3. Китай — Грузия 4:0. Вьетнам — Азербайджан 2,5:1,5.
Положение после 5 туров
Мужчины. 1. Россия — 9 очков. 2−3. Китай, Польша — по 8. 4. Турция — 7. 5. Индия — 6. 6−7. Украина, США — по 4. 8−9. Норвегия, Белоруссия — по 2. 10. Египет — 0.
Женщины. 1−2. Россия, Украина — по 8 очков. 3. Индия — 7. 4. Китай — 6. 5. Польша — 5. 6−9. Азербайджан, Вьетнам, США, Грузия — по 4. 10. Египет — 0.
Пары 6-го тура
Мужчины. Польша — Россия, Китай — Украина, Индия — Турция, США — Египет, Белоруссия — Норвегия.
Женщины. Индия — Россия, Украина — Азербайджан, США — Китай, Грузия — Вьетнам, Польша — Египет.
ВСЕ О ТУРНИРЕ
Командные чемпионаты мира среди мужчин и женщин проходят в
Мужчины: Китай, Россия, Украина, Польша, США, Индия, Турция, Норвегия, Белоруссия, Египет.
Женщины: Китай, Россия, Грузия, Польша, Индия, Украина, США, Вьетнам, Азербайджан, Египет.
Дополнительные показатели при дележе: 1. Сумма индивидуальных очков. 2. Личные встречи. 3. Бергер 4. Берлинская система (лучшие результаты на более высоких досках).
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого.
Игровые дни: 17−21,
Начало игры в 13.00 (время московское) Последний тур стартует в 11.00.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter