Экватор прошли лидерами

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НОВИНКА ОТ ФЕДОСЕЕВА

Напомним, что мужская сборная России выступает в экспериментальном составе. На чемпионат мира не поехали Владимир Крамник, Сергей Карякин и Александр Грищук, которые сосредоточились на личных турнирах (Крамник и Грищук борются за попадание на кандидатский форум). РШФ же приняла решение обкатать талантливую молодежь и дать шанс Максиму Матлакову и Владимиру Федосееву.

Пока этот эксперимент полностью себя оправдывает. И Максим, и Владимир играют очень уверенно. Не чувствуется, что дебютанты нервничают. Наоборот, доверие со стороны Филатова окрыляет. Особенно рвется в бой Федосеев. Победитель престижного «Аэрофлот Опен» и бронзовый призер чемпионата Европы готов на самые неожиданные шаги. Так в пятом туре Владимир в защите Каро-Канн применил новинку уже на втором ходу, бросив ферзя на поле а5. Этот ход вызвал настоящий ажиотаж в игроков зале, а капитан женской сборной, четырехкратный олимпийский чемпион Сергей Рублевский, не выдержал и засмеялся на весь зал. Однако сопернику Федосеева было не до смеха. Столкнувшись с таким нестандартным решением, он запутался и вскоре проиграл. Добил викингов (в отсутствии Магнуса Карлсена) Никита Витюгов, остальные партии завершились вничью.

Пока же главным сюрпризом мужского турнира стала команда Турции. За пять туров турецкие гроссмейстеры не проиграли ни одной партии, отобрав очки не только у России и Украины, но и сумели разойтись миром с Китаем. На Родине шахматистов уже назвали национальными героями и об их успехах трубят первые полосы местных СМИ.

— Я очень рад, что получил приглашение в сборную, — сказал Федосеев. — Это для меня большая честь и большое спасибо тренерскому штабу за доверие. Если честно, то рвусь в бой в каждом туре, несмотря на то, что только что вернулся с чемпионата Европы, которому отдал много сил. Что касается моего сегодняшнего хода ферзем на «а5» на втором ходу, то так решил поступить уже за доской, удивить соперника. Уловка сработала, и я принес команде победное очко, чему очень рад. Мы будем бороться за золото и нас ждет очень сложная вторая половина турнира.

Российская шахматная федерация благодарит за поддержку Федеральную сетевую компанию Единой энергетической системы, которая является генеральным спонсором национальных сборных и вносит свой вклад в их успешные выступления.

Результаты 5-го тура

Мужчины. РОССИЯ — Норвегия — 3:1. Турция — Китай — 2:2. Украина — Польша — 1:3. Египет — Индия — 1,5:2,5. США — Белоруссия 2:2.

Женщины. РОССИЯ — США — 2:2. Польша — Украина 2:2. Египет — Индия 1:3. Китай — Грузия 4:0. Вьетнам — Азербайджан 2,5:1,5.

Положение после 5 туров

Мужчины. 1. Россия — 9 очков. 2−3. Китай, Польша — по 8. 4. Турция — 7. 5. Индия — 6. 6−7. Украина, США — по 4. 8−9. Норвегия, Белоруссия — по 2. 10. Египет — 0.

Женщины. 1−2. Россия, Украина — по 8 очков. 3. Индия — 7. 4. Китай — 6. 5. Польша — 5. 6−9. Азербайджан, Вьетнам, США, Грузия — по 4. 10. Египет — 0.

Пары 6-го тура­­­

Мужчины. Польша — Россия, Китай — Украина, Индия — Турция, США — Египет, Белоруссия — Норвегия.

Женщины. Индия — Россия, Украина — Азербайджан, США — Китай, Грузия — Вьетнам, Польша — Египет.