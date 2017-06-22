Белорусские шахматисты сыграли вничью с США на командном ЧМ в Ханты-Мансийске

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В пятом туре соревнований шахматисты из Беларуси и США не смогли выявить сильнейшего и закончили матч с ничейным результатом — 2:2. На старте турнира наши спортсмены проиграли оппонентам из Китая — 0,5 на 3,5 очка. Второй тур против украинских шахматистов белорусы свели к ничьей — 2:2. Далее им не удалось победить индийскую команду. Матч закончился со счетом 1,5 на 2,5 очка. Также белорусы уступили в четвертом туре состязаний хозяевам соревнований с результатом 1:3.

После пяти туров лидирует команда России — 14 баллов, вторую позицию занимает команда Китая — 13,5 балла, замыкают тройку лидеров польские шахматисты — 12,5. Белорусы занимают девятое место — 7 очков.

В шестом туре соревнований 23 июня наша команда встретится с соперниками из Норвегии. Белорусская сборная на чемпионате мира представлена сильнейшими шахматистами, в ее составе Владислав Ковалев, Сергей Жигалко, Алексей Федоров, Алексей Александров и Кирилл Ступак.