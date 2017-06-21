Карякин дважды сыграл вничью и потерпел поражение на старте этапа «Гран-тура» в Париже

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В первом круге вничью закончились партии между американцем Хикару Накамурой и Шахрияром Мамедьяровым, россиянином Александром Грищуком и норвежцем Магнусем Карлсеном. Американец Уэсли Со победил американца Фабиано Каруану, француз Максим Вашье-Лаграв — француза Этьена Бакро. Во втором круге Карлсен победил Мамедьярова, Уэсли — француза Бакро, Топалов — Каруану, Грищук сыграл вничью с Вашье-Лагравом. В третьем круге Карлсен победил Вашье- Лаграва, Накамура — Каруану, Бакро сыграл вничью с Топаловым, Грищук — с Со.

Первое место после трех стартовых туров занимают Карлсен и Со, набрав по пять очков. Третьим идет Накамура (4 очка), четвертым — Топалов (4), пятым — Мамедьяров (3), шестым — Вашье-Лаграв (3), седьмым — Грищук (3), восьмым — Карякин (2), девятым — Бакро (1), десятым — Каруана (0).

Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходит с 21 по 23 июня, контроль времени — 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Блиц пройдет в два круга 24—25 июня , участники получат по 5 минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход.

«Гран-тур» является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. Сразу после завершения турнира в Париже состоится этап в бельгийском Левене — также по быстрым шахматам и блицу. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе — «классический» Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу. Наконец, в ноябре- декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет 1,2 млн евро, из которых в Париже будут разыграны €150 тысяч. Победитель турнира получит 37,5 тыс. евро.