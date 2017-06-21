Россиянки обыграли чемпионок мира

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Мужская сборная России добилась уверенной победы, женщинам пришлось труднее, но и соперник был более статусным.

ПЛАНОВЫЙ УСПЕХ РОССИЯН.

Мужская сборная России без особых проблем одолела Белоруссию. Вторую партию подряд выиграл Ян Непомнящий — действовал в своем стиле, атаковал, запутал соперника и сразу придал команде уверенности. Вслед за ним победил Матлаков, а Свидлер и Витюгов сделали ничьи. В итоге — хороший день для сборной, уверенная победа со счетом 3:1. Этот успех можно назвать плановым, хотя проходных матчей на турнире в Ханты-Мансийске нет.

Уже можно сказать, что сборная хорошо вкатилась в чемпионат, несмотря на ничью с Турцией во второй игровой день. В среду командам предстоит последний тур перед выходным днем. Россия встретится с Норвегией, которая без Магнуса Карлсена и Йона Людвига Хаммера не представляет собой грозную силу. Хотелось бы победить так же уверенно и уйти на перерыв в лидерах. Пока нашим основным конкурентом, как и ожидалось, является сборная Китая, а вот также возглавлявшие таблицу поляки во вторник потерпели поражение от Турции.

ГЛАВНАЯ СЕНСАЦИЯ — АЗЕРБАЙДЖАН.

Очень интересным получился матч женской сборной России против действующих чемпионок мира из Грузии. Второй день подряд почему-то не может совладать с нервами одна из наших лидеров и самая активная шахматистка Валентина Гунина. Играя в сверхатакующем стиле, она, как и в матче с Азербайджаном, вовремя не почувствовала опасности, понеслась вперед и довольно быстро проиграла. Ответный удар нанесла Екатерина Лагно, Горячкина свою партию завершила вничью, и все решалось во встрече Александры Костенюк с Наной Дзагнидзе.

Саша, игравшая черными, очень удачно провела дебют, соперница ошиблась, россиянка выиграла пешку и получила очень серьезное преимущество. Но сама допустила помарку, и создалось впечатление, что Дзагнидзе выстроила крепость, которую невозможно пробить. Даже наши тренеры уже всплеснули руками, сказав — как обидно, что Саша этого не увидела и теперь не сможет помешать Грузии свести матч вничью. Но Костенюк постепенно расшатала оборону соперницы, и та дрогнула. В итоге Россия выиграла у принципиального оппонента и в среду сыграет с командой США.

Украина продолжает уверенно идти по турниру, хотя у них в составе нет двух лидеров, сестер Музычук. Но их результаты показывают, что у украинок хорошее поколение — одержана очередная победа, на этот раз над Вьетнамом, и после четырех матчей они делят с нами лидерство. А главный сюрприз — сборная Азербайджана. Накануне она отобрала очки у России, чем многие были удивлены, и кто бы мог подумать, что азербайджанки тут же сыграют вничью с Китаем. Кстати, трудно поверить, что на данный момент китаянки уже отстают от России на три очка. Поэтому пока основная борьба за титул разворачивается между россиянками и украинками, которые встретятся между собой только в последнем туре.

А Российская шахматная федерация благодарит за поддержку Федеральную сетевую компанию Единой энергетической системы, которая является генеральным спонсором национальных сборных и вносит свой вклад в их успешные выступления.