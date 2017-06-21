Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30137998/
21 июня 2017, 0:55 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карлсен и Карякин начинают выступление в Гран-туре по шахматам в Париже

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Первый этап серии «Гран-тур» по шахматам стартует в среду в Париже. Среди 10 участников турнира по быстрым шахматам и блицу — чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, вице-чемпион россиянин Сергея Карякин и еще пять шахматистов из первой десятки мирового рейтинга.

Общий призовой фонд тура составляет €12 млн из которых в Париже будут разыграны €150 тысяч. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во французской столице шахматисты будут играть в быстрые шахматы и блиц. В Париже выступят Карлсен, Карякин, представляющие США Уэсли Со, Фабиано Каруана и Хикару Накамура, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, Максим Вашье- Лаграв и Этьен Бакро из Франции, россиянин Александр Грищук и болгарин Веселин Топалов.

Однокруговой турнир по быстрым шахматам будет сыгран 21—23 июня, контроль времени — 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Блиц пройдет в два круга 24—25 июня, здесь участники получат по 5 минут на партию с добавлением трех секунд за каждый ход. Турнир пройдет в помещении студии Canal Factory в ближайшем парижском пригороде Булонь- Бийанкур.

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. Сразу после завершения турнира в Париже состоится этап в бельгийском Левене — также по быстрым шахматам и блицу. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе — «классический» Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу. Наконец, в ноябре- декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн, из которых в Париже будут разыграны €150 тысяч. Победитель турнира получит €37,5 тыс.

Универсальный рейтинг для Гран-тура

В число участников Гран-тура также входят индиец Вишванатан Ананд, армянин Левон Аронян, украинец Василий Иванчук, россияне Владимир Крамник и Ян Непомнящий. Большинство участников тура получили приглашения согласно так называемому универсальному рейтингу, который учитывает выступления как в классических шахматах, так и в рапиде и блице.

Первый Гран-тур состоялся в 2015 году и завершился победой Карлсена, в прошлом году не оказалось равных Уэсли Со.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Мужская сборная России обыграла белорусов на командном чемпионате мира по шахматам

Мужская сборная России обыграла белорусов на командном чемпионате мира по шахматам

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала победу над командой Белоруссии со счетом 3:1 в четвертом туре командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.
Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Мутко: журналисты получили право бесплатного проезда между городами Кубка конфедераций

Третьяк: олимпийского чемпиона Мыльникова отличала огромная преданность хоккею

Женская сборная России по баскетболу не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы