Карлсен и Карякин начинают выступление в Гран-туре по шахматам в Париже
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Первый этап серии «Гран-тур» по шахматам стартует в среду в Париже. Среди 10 участников турнира по быстрым шахматам и блицу — чемпион мира норвежец Магнус Карлсен,
вице-чемпион россиянин Сергея Карякин и еще пять шахматистов из первой десятки мирового рейтинга.
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Во французской столице шахматисты будут играть в быстрые шахматы и блиц. В Париже выступят Карлсен, Карякин, представляющие США Уэсли Со, Фабиано Каруана и Хикару Накамура, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, Максим Вашье- Лаграв и Этьен Бакро из Франции, россиянин Александр Грищук и болгарин Веселин Топалов.
Однокруговой турнир по быстрым шахматам будет сыгран
Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн, из которых в Париже будут разыграны €150 тысяч. Победитель турнира получит €37,5 тыс.
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