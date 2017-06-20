О ПРЕСТИЖЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТИ ТУРНИРА

В командном чемпионате мира участвуют по 10 мужских и женских сборных. В отличие от шахматной Олимпиады, где принимают участие команды со всего мира, на этот турнир еще надо отобраться. Но завсегдатаи и фавориты здесь те же. Главными претендентами на победу считались команды России и Китая, но, как показали первые три тура, без сюрпризов здесь не обойдется. Любая команда, за исключением, может быть, Египта, может дать бой другой.

В мужской части соревнований на этот раз не такой представительный состав, потому что параллельно проходит несколько очень серьезных личных стартов, важных в преддверии турнира претендентов на мировую корону. Многие сборные в таких условиях предпочли обкатывать молодежь. Но от этого чемпионат мира не становится менее престижным — шахматы сейчас вышли на такой уровень, что порой игроки, имея рейтинг на 200−300 пунктов выше соперника, не всегда могут победить. Потому что современная компьютерная подготовка дает большое преимущество защите.

О СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ

Сборная России, как и многие, решила сосредоточить своих лидеров на турнире претендентов. Сергей Карякин уже вошел в число его участников, Владимир Крамник может попасть туда по рейтингу, а Александр Грищук — один из лидеров «Гран-при», и ему нужно хорошо выступить на последнем этапе, чтобы постараться пробиться в восьмерку сильнейших.

Поэтому было принято решение к опытным Петру Свидлеру, Яну Непомнящему и Никите Витюгову добавить двух дебютантов. Это Максим Матлаков и Петр Федосеев, которые совсем недавно на личном чемпионате Европы выиграли золото и бронзу. У женщин же в Ханты-Мансийск поехали все лучшие — Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Ольга Гиря и Александра Горячкина. Что касается других, то не самые мощные составы прислали американцы, также давшие отдохнуть лидерам, а вот команда Китая представлена сильнейшими игроками и у мужчин, и у женщин.

О ЖЕНСКОМ ТУРНИРЕ И СЮРПРИЗАХ

Если говорить о сенсациях, то в третьем туре женская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном — 2:2. Все думали, что матч будет легким и тренеры даже дали день отдыха лидеру команды Костенюк. Но несколько расслабленное состояние сыграло с девушками злую шутку. Неожиданно Горячкина белыми не получила никакого преимущества и была вынуждена завершать партию с Мамедовой вничью, а Гунина, черными играя в привычном атакующем стиле, перегнула палку, пропустила контрвыпад и уступила Мамедзаде. И внезапно оказалось, что мы можем и проиграть. Спасибо Гире, которая замучила свою соперницу и сохранила итоговую ничью.

Интересно, что до этого россиянкам в первом же туре по жеребьевке досталась команда Китая. Это битва лидеров, и по логике она должна была состояться в конце турнирной дистанции. И нашим девчонкам удалось разгромить китаянок — 3:1, а потом с таким же счетом была повержена сильная сборная Вьетнама. Казалось, что нам уже светит легкое чемпионство — основные конкуренты побеждены, впереди еще матчи с крепкими Украиной и Индией, но это уже не так сложно. И тут — осечка с Азербайджаном. Здорово, что она случилась сейчас, это будет девушкам хорошим уроком. Мы сохраняем лидерство и хорошие шансы на золотые медали. Но до них еще так же далеко, как от Югры до Китая.

О МУЖСКОЙ СБОРНОЙ И АТМОСФЕРЕ В КОМАНДЕ

У мужчин календарь на старте был не таким сложным, и, тем не менее, после того как была одержана легкая победа над Египтом, в игре против Турции россияне столкнулись с проблемами. Все четыре поединка завершились вничью, и это оставило неприятный осадок. Мы не думали, что турки настолько сильны. Тем не менее в третьем туре сборная России обыграла Украину — 2,5:1,5, единственную победу одержал Непомнящий.

Стоит отметить отличную атмосферу в команде. Шахматы — индивидуальная игра, и профессионалы редко сплачиваются в единое целое. Но у нас это действительно чувствуется. Недалеко от гостиницы расположен чудесный лесок, спортивная площадка, и россияне после игр вместе гуляют. У всех одна цель — взять золото. Пока позади только треть дистанции, никаких отрицательных эмоций нет.

Такая обстановка — во многом результат и того, что игроки ни в чем не нуждаются в тренировочном процессе и имеют возможность спокойно готовиться к турнирам. За это Российская шахматная федерация выражает благодарность Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы, которая является генеральным спонсором сборных России, а также лично ее главе Андрею Мурову.

В оставшейся части турнира будет очень важно, как мужчины сыграют с Китаем, а женщины удержат тот перевес, который они получили. Все в наших руках.