Российские шахматисты обыграли украинцев на командном чемпионате мира

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Петр Свидлер сыграл вничью с Русланом Пономаревым, Никита Витюгов — с Александром Арещенко, Владимир Федосеев — с Мартыном Кравцивом, Ян Непомнящий оказался сильнее Антона Коробова. В других противостояниях сборные США и Китая победителя не выявили (2:2), индийцы обыграли белорусов (2,5:1,5), турки — норвежцев (2,5:1,5), поляки — египтян (3:1).

В соревнованиях среди женщин российские шахматистки сыграли вничью с азербайджанками со счетом 2:2. Александра Горячкина и Катерина Лагно сыграла вничью с Зейнаб Мамедьяровой, Александра Горячкина — с Гульнар Маммадовой. Валентина Гунина уступила Гунай Маммадзаде, Ольга Гиря обыграла Ульвию Фаталиеву. В других матчах сборная Грузии разгромила команду Египта (4:0), польские шахматистки обыграли американок (2,5:1,5), китаянки — вьетнамок (2,5:1,5), украинки — индианок (2,5:1,5).

В мужском турнире после трех туров лидирует сборная Польши, которая набрала шесть очков. Россияне и китайцы, набрав по пять баллов, делят второе место. В соревнованиях среди женщин лидерство делят сборные России, Украины и Польши, набрав по пять очков, у команд Грузии, Индии, Китая и Азербайджана — по три.

Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем — личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.