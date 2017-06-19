Женская сборная России лидирует на ЧМ
На проходящем в
Ханты-Мансийске командном чемпионате мира во втором туре женская сборная России победила команду Вьетнама и вышла в единоличные лидеры турнира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В нашей сборной обыграли своих соперниц Валентина Гунина и Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Лагно завершили свои партии вничью. Таким образом, россиянки выиграли этот матч со счетом 3−1.
После двух туров без потерь идет только женская сборная России (4 балла). На одно очко отстают команды Польши, Индии и Украины.
Во втором туре у мужчин сборная России сыграла вничью с командой Турции. Все четверо наших участников — Петр Свидлер, Никита Витюгов, Максим Матлаков, Владимир Федосеев — завершили свои партии миром.
После двух раундов в мужском турнире лидируют команды Китая и Польши (по — 4 очка). Россияне отстают на одно очко.
Турнир продлится до 27 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter