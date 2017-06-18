Российские шахматисты сыграли вничью с турками на командном чемпионате мира

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Петр Свидлер сыграл вничью с Драганом Шолаком, Никита Витюгов с Мустафой Йылмазом, Максим Максимов с Эмре Джаном, Владимир Федосеев с Хавапом Шаналем. В других противостояниях сборная Белоруссии и сборная Украины разошлись ничьей (2:2), норвежцы обыграли египтян (2,5:1,5), поляки были сильнее американцев (2,5:1,5), а команда Китая обыграла сборную Индии (2,5:1,5).

В соревнованиях среди женщин российские шахматистки обыграли вьетнамок со счетом 3:1. Александра Костенюк и Катерина Лагно завершили свои партии вничью. Валентина Гунина и Александра Горячкина обыграли своих соперниц. В других матчах сборные Украины и Китая сыграли вничью (2:2), как и сборные Грузии и Польши (2:2). Азербайджанки обыграли египтянок (4:0), а команда Индии была сильнее сборной США (2,5:1,5).

В мужском турнире после двух туров лидируют сборные Китая и Польши, который набрали по четыре очка. Россияне с тремя очками занимают третье место. В соревнованиях среди женщин лидерство захватила сборная России, набрав четыре очка. Команды Польши, Индии и Украины отстают от россиянок на одно очко.

Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем — личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.