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18 июня 2017, 19:25 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Российские шахматисты сыграли вничью с турками на командном чемпионате мира

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России сыграла вничью с командой Турции со счетом 2:2 во второй соревновательный день командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

Петр <span class=error>Свидлер</span> сыграл вничью с <span class=error>Драганом</span> <span class=error>Шолаком</span> Никита <span class=error>Витюгов</span> с <span class=error>Мустафой</span> <span class=error>Йылмазом</span> Максим Максимов с <span class=error>Эмре</span> <span class=error>Джаном</span> Владимир Федосеев с <span class=error>Хавапом</span> <span class=error>Шаналем</span>. Увеличить
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Петр Свидлер сыграл вничью с Драганом Шолаком, Никита Витюгов с Мустафой Йылмазом, Максим Максимов с Эмре Джаном, Владимир Федосеев с Хавапом Шаналем. В других противостояниях сборная Белоруссии и сборная Украины разошлись ничьей (2:2), норвежцы обыграли египтян (2,5:1,5), поляки были сильнее американцев (2,5:1,5), а команда Китая обыграла сборную Индии (2,5:1,5).

В соревнованиях среди женщин российские шахматистки обыграли вьетнамок со счетом 3:1. Александра Костенюк и Катерина Лагно завершили свои партии вничью. Валентина Гунина и Александра Горячкина обыграли своих соперниц. В других матчах сборные Украины и Китая сыграли вничью (2:2), как и сборные Грузии и Польши (2:2). Азербайджанки обыграли египтянок (4:0), а команда Индии была сильнее сборной США (2,5:1,5).

В мужском турнире после двух туров лидируют сборные Китая и Польши, который набрали по четыре очка. Россияне с тремя очками занимают третье место. В соревнованиях среди женщин лидерство захватила сборная России, набрав четыре очка. Команды Польши, Индии и Украины отстают от россиянок на одно очко.

Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем — личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.
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