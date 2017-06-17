Российские шахматисты с победы над египтянами стартовали на командном ЧМ

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Максим Матлаков, Никита Витюгов и Владимир Федосеев в своих партиях одержали победы, Ян Непомнящий свой матч завершил вничью. В других противостояниях сборная Китая обыграла команду Белоруссии — 3,5:0,5, американцы оказались сильнее норвежцев — 2,5:1,5, сборная Польши одержала победу над командой Индии — 2,5:1,5, команды Турции и Украины победителя не выявили — 2:2.

В соревнованиях среди женщин российские шахматистки обыграли китаянок со счетом 3:1. Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Валентина Гунина одержали победы, Ольга Гиря свою партию проиграла. В других матчах сборная Украины обыграла команду США — 2,5:1,5, польские шахматистки оказались сильнее спортсменок из Азербайджана — 3,5:0,5, команды Индии и Грузии победителя не выявили — 2:2, представительницы Вьетнама обыграли шахматисток из Египта — 4:0.

Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем — личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.