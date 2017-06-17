Свидлер и Непомнящий выступят за сборную России на чемпионате мира по шахматам
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Командный чемпионат мира по шахматам стартует в субботу в
Ханты-Мансийске. Мужскую команду России на домашнем турнире возглавляют Петр Свидлер и Ян Непомнящий.
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Командный чемпионат мира является вторым по значимости турниром для сборных — после Всемирных шахматных олимпиад, которые проходят по четным годам. Мужская сборная России в последний раз выигрывала шахматную олимпиаду 15 лет назад, а чемпионат мира — в 2013 году в турецкой Анталье. В
На предстоящем турнире старшим тренером мужской команды России станет президент Российской федерации шахмат (РШФ) Андрей Филатов, а в состав сборной вошли, помимо Свидлера и Непомнящего, Максим Матлаков, Никита Витюгов и Владимир Федосеев. В составе женской сборной (старший тренер — Сергей Рублевский) выступят Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря. Женская сборная России выигрывала шахматные олимпиады трижды подряд (2010, 2012, 2014), лишь в прошлом году в Баку уступив титул китаянкам, однако на командных чемпионатах мира россиянки выступают не так успешно. Женские турниры проходят с 2007 года, и российская сборная не побеждала ни разу, хотя четырежды становилась второй, а один раз — третьей.
В отличие от шахматных олимпиад, которые проходят по швейцарской системе с большим количеством участников, на чемпионатах мира выступают по 10 сильнейших команд. В Ханты- Мансийске в «открытом турнире» выступят команды России, Китая, Украины, Польши, США, Индии, Турции, Норвегии, Белоруссии и Египта. В женском турнире — сборные России, Китая, Грузии, Польши, Индии, Украины, США, Вьетнама, Азербайджана и Египта.
Чемпионат пройдет с 17 по 26 июня, выходной день — 22 июня. Контроль времени — по 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Матчи проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем — личные встречи.
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Сильнейшие только у Китая
Почти все команды не рассчитывают в
В оптимальном составе выступит в
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Первый командный чемпионат мира по шахматам прошел в 1985 году в швейцарском Люцерне и завершился победой сборной СССР, которую возглавлял Анатолий Карпов. Через четыре года в том же Люцерне советская сборная подтвердила свой класс, а сборная России побеждала на турнирах в 1997, 2005, 2009 и 2013 гг. Два титула на счету Свидлера и Витюгова (2009, 2013), в 2013 году входил в чемпионскую сборную и Непомнящий.
В 2015 году мужской турнир прошел в армянском Цахкадзоре и завершился победой сборной Китая, тогда как российская команда заняла лишь четвертое место. Первый женский чемпионат мира состоялся 10 лет назад в Екатеринбурге и завершился победой сборной Китая, которая выиграла трофей также в 2009 и 2011 гг. Два года назад в китайском Чэнду победу праздновали грузинки, второе место досталось сборной России.
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