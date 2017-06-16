Сергей Карякин занял последнее место на шахматном супертурнире в Ставангере
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Армянский шахматист Левон Аронян стал победителем шахматного супертурнира, который прошел в норвежском Ставангере.
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В заключительном туре Аронян сыграл вничью с американцем Уэсли Со и набрал в итоге 6 баллов. Его ближайший преследователь Хикару Накамура из США уступил соотечественнику Фабиано Каруане, в его активе осталось 5 очков.
В других партиях россиянин Владимир Крамник обыграл голландца Аниша Гири, еще один российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с французом Максимом Вашье- Лагравом, индиец Вишванатан Ананд и норвежец Магнус Карлсен также победителя не выявили.
Итоговое турнирное положение: Аронян (6), Накамура, Крамник (по 5), Гири, Со, Каруана (по 4,5), Ананд,
Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс.
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