Экспериментальная сборная

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Командные чемпионаты мира ФИДЕ пройдут в Ханты-Мансийске с 17 по 26 июня. Как в мужском, так и в женском чемпионатах играют по десять команд. Мужская команда России отправляется в Югру без своих лидеров — Владимира Крамника, Сергея Карякина и Александра Грищука.

За мужскую сборную России играют Петр Свидлер (2756), Ян Непомнящий (2732), Никита Витюгов (2720), Максим Матлаков (2707), Владимир Федосеев (2703), средний рейтинг — 2724. Старший тренер сборной — Андрей Филатов.

— На этот раз сборная России решила выпустить экспериментальный состав, — говорит пиар-директор РШФ Кирилл Зангалис. — Очень удачно проявили себя на чемпионате Европы молодые Максим Матлаков и Владимир Федосеев. И им дали шанс проявить себя в национальной команде. Основные игроки сейчас сосредоточены в личных турнирах. Владимир Крамник и Александр Грищук борются за попадание в турнир претендентов, Карякин уже участник кандидатского форума. У Крамника и Грищука отличные шансы пробиться в восьмерку, и было решено, что они сосредоточатся на личных турнирах. Тем не менее нашей команде вполне по силам бороться за медали. Но у командных соревнований особая специфика. Очень хочется верить, что сборная России сможет побороться за первое место.

Основными соперниками россиян станут команды Китая (Дин Лижэнь (2783), Юй Янъи (2749), Вэй И (2728), Ли Чао (2720) и Вэнь Ян (2617), средний рейтинг — 2720), Украины (Руслан Пономарев (2712), Антон Коробов (2711), Андрей Волокитин (2649), Александр Арещенко (2652), Мартын Кравцив (2653), средний рейтинг — 2676), США (Джеффри Шонг (2658), Рэй Робсон (2656), Александр Онищук (2685), Сэмюэль Шенкленд (2676), Варужан Акобян (2673), средний рейтинг — 2670) и Польши (Радослав Войташек (2730), Ян-Кшиштоф Дуда (2697), Кацпер Перун (2632), Матеуш Бартель (2637), Гжегож Гаевский (2628), средний рейтинг — 2665).

Несмотря на более низкие средние рейтинги, команды Индии (2657), Белоруссии (2601), Турции (2583), Норвегии (2510) и Египта (2404), вне всякого сомнения, способны преподнести сюрпризы своим соперникам.

В женском соревновании фаворитами являются сборные России (Екатерина Лагно (2539), Александра Костенюк (2537), Валентина Гунина (2504), Ольга Гиря (2480), Александра Горячкина (2477), средний рейтинг — 2508, старший тренер сборной — Сергей Рублевский), Китая (Цзюй Вэньцзюнь (2583), действующая чемпионка мира Тань Чжунъи (2517), Чжао Сюэ (2490), Лэй Тинцзе (2488), Го Ци (2417), средний рейтинг — 2499) и Грузии (Нана Дзагнидзе (2533), Нино Бациашвили (2468), Лела Джавахишвили (2447), Бела Хотенашвили (2452), Саломе Мелия (2393), средний рейтинг — 2459).

Их соперниками станут команды Индии (2417), Польши (2415), Украины (2406), Азербайджана (2329), США (2325), Вьетнама (2323) и Египта (1994).

Турнир будет проходить по круговой системе в 9 туров. Жеребьевка состоится на церемонии открытия 16 июня.

Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Игровые дни: 17 — 21, 23 — 26 июня. Выходной: 22 июня. Начало партий — в 13:00 (время московское), заключительный тур стартует в 11:00.

Местом проведения чемпионата станет Югорская шахматная академия, современное здание в самом центре города. Церемонии открытия и закрытия состоятся в КТЦ «Югра-Классик».

КАРЛСЕН ПОСЛЕДНИЙ, КАРЯКИН НА СТРОЧКУ ВЫШЕ

Единоличное лидерство в турнирной таблице захватил Левон Аронян, а вот недавние участники матча на первенство мира Магнус Карлсен и Сергей Карякин осели на дне таблице. В седьмом туре, после выходного дня Карлсен был разгромлен Владимиром Крамником, а Карякин в партии с Ароняном имел небольшой перевес, но желание выиграть подвело. Перегнув палку, россиянин проиграл.

— Я очень хотел победить, — сказал «СЭ» в телефонном разговоре Сергей Карякин. — Для меня это был последний шанс побороться за первый приз. Но подвело чрезмерное желание. Но это спорт, и уже нужно забыть о неудаче. Завтра мне играть с Карлсеном черным цветом и необходимо собраться. Знаю, что за меня очень переживают на родине, постараюсь оправдать ожидания. И болельщики и спонсоры (Карякина поддерживают компании: «Альпари», ВСМПО-АВИСМА, «Лаборатория Касперского», «Мерседес», ГК «Основа», банк «Открытие», букмекерская контора «Фонбет») хотят, чтобы я завершил турнир на мажорной ноте.

Результаты 7-го тура. КАРЯКИН (Россия) — Аронян (Армения) — 0:1. КРАМНИК (Россия) — Карлсен (Норвегия) — 1:0. Вашье-Лаграв (Франция) — Гири (Голландия) — 0:1. Со (США) — Каруана (США), Ананд (Индия) — Накамура (США) — ничьи.

Положение после 7 туров. 1. Аронян — 5 очков. 2. Накамура — 4,5. 3 — 4. Гири, КРАМНИК — по 4; 5. Со — 3,5. 6−8. Ананд, КАРЯКИН, Каруана — по 3. 9 — 10. Карлсен, Вашье-Лаграв — по 2,5.