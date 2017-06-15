Карякин проиграл Карлсену на шахматном супертурнире в Ставангере

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Для Карлсена эта победа стала первой на турнире.

Другой российский шахматист Владимир Крамник проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву. Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Матч двух американцев Хикару Накамуры и Уэсли Со также завершился вничью, как и партия между американцем Фабиано Каруаной и голландцем Анишем Гири.

Перед последним туром в турнирной таблице единоличное лидерство продолжает удерживать Аронян, набравший 5,5 очка. Далее идут Накамура (5 очков), Гири (4,5) Крамник, Со (по 4), Ананд, Каруана, Вашье-Лаграв и Карлсен (по 3,5). Карякин с тремя очками замыкает таблицу.

В последнем, девятом туре Крамник сыграет с Гири, Карякин с Вашье-Лагравом, Ананд с Карлсеном, Со с Ароняном и Каруана с Накамурой.

Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и голландца Аниша Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.