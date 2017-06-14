Крамник обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в Ставангере
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в партии седьмого тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Другой российский шахматист Сергей Карякин проиграл армянину Левону Ароняну. Голландец Аниш Гири обыграл француза Максима
В турнирной таблице в единоличные лидеры вышел Аронян, набравший 5 очков. Далее идут Накамура (4,5 очка), Крамник, Гири (по 4), Со (3,5), Карякин, Ананд, Каруана (по 3),
Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тысяч. Победитель получит €70 тысяч, обладатель второго места — €40 тысяч, третьего — €25 тысяч
Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter