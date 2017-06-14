Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30076210/
14 июня 2017, 22:19 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Крамник обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в Ставангере

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в партии седьмого тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.

Другой шахматист из России Сергей <span class=error>Карякин</span> уступил армянину <span class=error>Левону</span> <span class=error>Ароняну</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Другой российский шахматист Сергей Карякин проиграл армянину Левону Ароняну. Голландец Аниш Гири обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, Вишванатан Ананд из Индии сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой, американцы Уэсли Со и Фабиано Каруана также победителя не выявили.

В турнирной таблице в единоличные лидеры вышел Аронян, набравший 5 очков. Далее идут Накамура (4,5 очка), Крамник, Гири (по 4), Со (3,5), Карякин, Ананд, Каруана (по 3), Вашье-Лаграв, Карлсен (по 2,5).

Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тысяч. Победитель получит €70 тысяч, обладатель второго места — €40 тысяч, третьего — €25 тысяч

Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Глуховский: Успех на ЧЕ дал шанс Матлакову и Федосееву сыграть в командном ЧМ

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Тренерский штаб мужской сборной России принял решение включить Максима Матлакова и Владимира Федосеева в состав для выступления в командном чемпионате мира благодаря успешной игре спортсменов в личном чемпионате Европы в Минске, сообщил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор Российской шахматной федерации (РШФ) Марк Глуховский.
Еще 7 новостей  Все новости
14 июня

Крамник обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в Ставангере

Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м брассом

ООО "Динамо" не планирует погашать долги перед хоккеистами, которые есть у АНО