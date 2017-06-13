Глуховский: Успех на ЧЕ дал шанс Матлакову и Федосееву сыграть в командном ЧМ

Матлаков выиграл чемпионат Европы, завершившийся 10 июня, Федосеев завоевал бронзовую награду. Командные чемпионаты мира среди мужчин и женщин пройдут в Ханты-Мансийске с 16 по 26 июня. Гроссмейстеры заменили в составе команды Дмитрия Яковенко и Эрнесто Инаркиева.

«В состав мужской сборной России включены Максим Матлаков, недавно выигравший чемпионат Европы, и Владимир Федосеев, занявший третье место. — сказал по телефону Глуховский. — Оба шахматиста довольно молодые и перспективные, и тренеры приняли решение попробовать новых игроков. Это интересный вариант, потому что Владимир еще не выступал за сборную, а Максим играл только в матче с командой Китая. Он хорошо выступил, но это был не официальный турнир, а хоть и ответственный, но все же дружеский матч. Поэтому мы с нетерпением ждем, как они себя проявят».

«Мы решили попробовать молодых ребят, они действительно уже давно прогрессируют, — добавил собеседник агентства. — Володя показывает очень хорошие результаты, начиная с победы на “Аэрофлот Опен”. А Максим уже достаточно давно играет на приличном уровне. И поскольку чемпионат мира по значимости уступает Всемирной шахматной олимпиаде, то многие команды выставляют молодежные или экспериментальные составы. Наш состав нельзя назвать экспериментальным, но у нас будет хорошая площадка для того, чтобы посмотреть, как в условиях крупного турнира проявят себя молодые шахматисты».

Мужскую сборную России также будут представлять Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Никита Витюгов. В женской команде сыграют Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря.