Матлаков, Федосеев и Горячкина включены в сборную России на командный ЧМ по шахматам
МОСКВА, 13 июн —
Р-Спорт. Максим Матлаков, Владимир Федосеев и Александра Горячкина вошли в окончательный состав сборной России на командный чемпионат мира по шахматам, который пройдет в июне в Ханты-Мансийске, сообщается на официальном сайте турнира.
Соревнования пройдут в период с 16 по 26 июня. В марте исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский заявил агентству «Р-Спорт», что в Международную шахматную федерацию отправлена предварительная заявка сборной России на турнир. В июне Глуховский сообщил, что состав мужской сборной может претерпеть изменения по итогам чемпионата Европы в Минске.
Матлаков и Федосеев по сравнению с мартовской заявкой заменили в составе Дмитрия Яковенко и Эрнесто Инаркиева, а Горячкина — Наталью Погонину.
Таким образом, состав мужской сборной выглядит следующим образом: Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Владимир Федосеев; в женской команде сыграют: Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря.
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