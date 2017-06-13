Матлаков, Федосеев и Горячкина включены в сборную России на командный ЧМ по шахматам

Соревнования пройдут в период с 16 по 26 июня. В марте исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский заявил агентству «Р-Спорт», что в Международную шахматную федерацию отправлена предварительная заявка сборной России на турнир. В июне Глуховский сообщил, что состав мужской сборной может претерпеть изменения по итогам чемпионата Европы в Минске.

Матлаков и Федосеев по сравнению с мартовской заявкой заменили в составе Дмитрия Яковенко и Эрнесто Инаркиева, а Горячкина — Наталью Погонину.

Таким образом, состав мужской сборной выглядит следующим образом: Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Владимир Федосеев; в женской команде сыграют: Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря.