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12 июня 2017, 22:30 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Крамник проиграл Ароняну на шахматном супертурнире в Ставангере

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник уступил армянину Левону Ароняну в партии шестого тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.

Другой российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Увеличить
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Другой российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд обыграл американца Фабиано Каруану. Партии Магнус Карлсен (Норвегия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Аниш Гири (Нидерланды) — Уэсли Со (США) завершились вничью.

В турнирной таблице Аронян набрал 4 очка и сравнялся по этому показателю с Накамурой. Далее идут Крамник, Карякин, Со и Гири (по 3 очка), Каруана, Вашье-Лаграв, Карлсен и Ананд (по 2,5).

Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., Победитель получит €70 тыс., третьего — €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.
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Новости Шахмат, шашек

Карякин сыграл вничью с Каруаной на шахматном супертурнире в Ставангере

Карякин сыграл вничью с Каруаной на шахматном супертурнире в Ставангере

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в партии пятого тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.
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