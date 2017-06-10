Накамура лидирует на шахматном супертурнире в Ставангере

Также вничью завершилась партия между россиянином Владимиром Крамником и американцем Фабиано Каруаной.

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен проиграл армянину Левону Ароняну. Американец Хикару Накамура обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, голландец Аниш Гири был сильнее индийца Вишванатана Ананда.