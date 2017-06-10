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10 июня 2017, 23:26 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Накамура лидирует на шахматном супертурнире в Ставангере

В четвёртом туре шахматного супертурнира в Ставангере (Норвегия) российский гроссмейстер Сергей Карякин чёрными фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со.

Также вничью завершилась партия между россиянином Владимиром Крамником и американцем Фабиано Каруаной.

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен проиграл армянину Левону Ароняну. Американец Хикару Накамура обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, голландец Аниш Гири был сильнее индийца Вишванатана Ананда.

По итогам четырёх туров единоличным лидером стал Накамура (3 очка). На пол-очка отстают Аронян и Крамник. Карякин с двумя очками в активе делит четвёртое-седьмое места в турнирной таблице с Гири, Каруаной и Со. Далее идут Вашье-Лаграв, Карлсен (по 1,5) и Ананд (1).
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