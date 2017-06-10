Накамура лидирует на шахматном супертурнире в Ставангере
В четвёртом туре шахматного супертурнира в Ставангере (Норвегия) российский гроссмейстер Сергей Карякин чёрными фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со.
Также вничью завершилась партия между россиянином Владимиром Крамником и американцем Фабиано Каруаной.
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен проиграл армянину Левону Ароняну. Американец Хикару Накамура обыграл француза Максима
По итогам четырёх туров единоличным лидером стал Накамура (3 очка). На
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