Россиянин Матлаков стал чемпионом Европы по шахматам
Российский шахматист Максим Матлаков одержал победу на чемпионата Европы по шахматам, проходившем в Минске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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В заключительном туре Матлаков свел к ничьей партию с грузином Баадуром Джобавой. Перед очной встречей у них было одинаковое количество очков, но Матлаков опережал по дополнительным показателям. Таким образом, ничья принесла титул чемпиона Европы россиянину. В его активе 8,5 очка.
Другой россиянин, Владимир Федосеев, занял третье место, также набрав 8,5 очка. В последнем туре континентального первенства Федосеев оказался сильнее соотечественника Дмитрия Яковенко.
26-летний Матлаков — гроссмейстер (2010), выигрывал первенство
Чемпионат Европы проходил в Минске с 29 мая по 10 июня. 400 шахматистов из 38 стран мира приняли участие в соревнованиях.
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