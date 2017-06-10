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10 июня 2017, 18:08 | Прочие: Шахматы, шашки | Lenta.Ru

Россиянин Матлаков стал чемпионом Европы по шахматам

Российский шахматист Максим Матлаков одержал победу на чемпионата Европы по шахматам, проходившем в Минске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский шахматист Максим <span class=error>Матлаков</span> одержал победу на чемпионата Европы по шахматам проходившем в Минске. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру. Увеличить
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В заключительном туре Матлаков свел к ничьей партию с грузином Баадуром Джобавой. Перед очной встречей у них было одинаковое количество очков, но Матлаков опережал по дополнительным показателям. Таким образом, ничья принесла титул чемпиона Европы россиянину. В его активе 8,5 очка.

Другой россиянин, Владимир Федосеев, занял третье место, также набрав 8,5 очка. В последнем туре континентального первенства Федосеев оказался сильнее соотечественника Дмитрия Яковенко.

26-летний Матлаков — гроссмейстер (2010), выигрывал первенство Санкт-Петербурга в 2009 году.

Чемпионат Европы проходил в Минске с 29 мая по 10 июня. 400 шахматистов из 38 стран мира приняли участие в соревнованиях.
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