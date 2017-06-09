Россиянин Матлаков и грузин Джобава делят лидерство перед последним туром ЧЕ по шахматам
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россиянин Максим Матлаков одержал победу над британцем Дэвидом Хауэллом в партии 10-го тура чемпионата Европы по шахматам.
Матлаков после 10 туров делит лидерство с грузинским шахматистом Баадуром Джобавой, набрав 8 очков. Далее с 7,5 балла идут Хауэлл, болгарин Иван Чепаринов, поляк Ян- Кшиштоф Дуда, чех Давид Навара и россиянин Владимир Федосеев.
Заключительный тур пройдет 10 июня. В последний соревновательный день в очном противостоянии встретятся Матлаков и Джобава.
По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.
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