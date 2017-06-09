Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30035141/
9 июня 2017, 22:44 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Россиянин Матлаков и грузин Джобава делят лидерство перед последним туром ЧЕ по шахматам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россиянин Максим Матлаков одержал победу над британцем Дэвидом Хауэллом в партии 10-го тура чемпионата Европы по шахматам.

Матлаков после 10 туров делит лидерство с грузинским шахматистом Баадуром Джобавой, набрав 8 очков. Далее с 7,5 балла идут Хауэлл, болгарин Иван Чепаринов, поляк Ян- Кшиштоф Дуда, чех Давид Навара и россиянин Владимир Федосеев.

Заключительный тур пройдет 10 июня. В последний соревновательный день в очном противостоянии встретятся Матлаков и Джобава.

По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

«Карякин достоин встречи с Карлсеном»

«Карякин достоин встречи с Карлсеном»

Вице-президент Шахматной федерации Москвы гроссмейстер Сергей Смагин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о проходящем в Норвегии супертурнире, отметил уровень игры гроссмейстеров, а также назвал имена шахматистов, достойных того, чтобы отобрать у чемпиона Магнуса Карлсена шахматную корону.
Еще 7 новостей  Все новости
9 июня

Мутко заявил, что у него нет вопросов к работе Черчесова в сборной России по футболу

Ставка на женщин и молодежь: МОК утвердил изменение программы ОИ-2020 в 16 видах спорта

Жуков: россияне имеют неплохие шансы на медали в новых дисциплинах в программе ОИ-2020