«Карякин достоин встречи с Карлсеном»
Вице-президент Шахматной федерации Москвы гроссмейстер Сергей Смагин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о проходящем в Норвегии супертурнире, отметил уровень игры гроссмейстеров, а также назвал имена шахматистов, достойных того, чтобы отобрать у чемпиона Магнуса Карлсена шахматную корону.
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Видимо, что-то случилось...
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— За три дня было сыграно 15 партий, и только две из них завершились результативно. Чем это можно объяснить?
— Когда играют равные соперники
Да, есть чемпион мира, но
С самого начала было понятно, что результативность будет невысокой, хотя их качество не вызывает абсолютно никакого сомнения.
Ведь что отличает гроссмейстера
— Не кажется ли вам, что игроки играют очень осторожно?
— Нет, качество игры противоречит данному суждению. И вот почему: ты не будешь рисковать там, где нет необходимости. Тебя ведь могут сразу же наказать за риск.
С другой стороны, временами садятся в оборону, закрываются шахматисты. Но здесь не тот случай, «портачить» они не должны бояться. Все же турнир носит не такой важный характер, где бы спортсмены боялись проявить себя, показать свои творческие наработки.
Здесь собрались десять сильнейших шахматистов, где каждая ничья — это достижение. Матчи на первенстве мира нас приучили к тому, что доминировать можно сколько угодно, но вот одно очко тебе это не всегда приносит.
Техника защиты сегодня находится на высочайшем уровне. Лучше синица в руках, чем журавль в небе: главное — не проиграть, а там уже как сложится.
— Стоит ли на ежегодной основе проводить турнир с таким уровнем участников?
— Мне вообще не нравятся турниры, где нет соревновательного аспекта. Другой вопрос, что организаторы частные, и они сами определяют, как развивать турнир, кого приглашать и какой будет структура соревнований. Можно было бы сделать три очка за победу, тогда цена победы была бы в разы ценнее. А так….
Есть турниры спортивные, а есть выставочные. И вот в этих выставочных турнирах тяжело порой сделать так, чтобы в них было много борьбы и интереса со стороны участников.
— Владимир Крамник имел инициативу во всех трех поединках, но смог победить только в одном. Это была небольшая инициатива, или
— Во второй партии он нечетко реализовывал свои моменты, но довел встречу до победы — Вишванатан Ананд быстро выдохся. В первой и последней на данный момент партиях Крамник решил сыграть проще.
У него такая тактика: если соперник ошибется, Владимир его дожмет. Если нет, то дело так и кончится ничьей.
— Первое место Крамник делит с Накамурой. Какие перспективы могут быть у обоих с точки зрения общей победы?
— Ну даже у других соперников отставание всего полбалла — рано пока говорить о
У Крамника есть тенденция — на второй половине дистанции он начинает выдыхаться. Посмотрим, как будет в этот раз. Пока он хорошо играет в Норвегии.
— Карлсен очень сильно сыграл в
— Он тоже все три партии имел инициативу… Магнус старается, но он из той породы шахматистов, которому нужно в
Традиционно для него начало турниров складывается скромно, но, я уверен, по итогам на супертурнире в Норвегии он будет в числе лидеров.
— Сергей Карякин в первых двух партиях черными испытывал трудности. В третьей, правда, сыграл увереннее белыми, но победных шансов не было. Насколько хорошо Карякин готов к турниру?
— Пока
При такой манере игры Карякину тяжело будет показать лучшие качества. Думаю, ему лучше ровно провести оставшиеся партии и не провалить турнир.
— Скорее всего, следующим претендентом на титул чемпиона мира станет
— Есть несколько соискателей, но несколько вакансий еще есть. Ждем, попадет ли Крамник в турнир претендентов. А так я могу довольно условно назвать Фабиано Каруану и Сергея Карякина. У них есть серьезнейший опыт. Об остальных говорить пока рано — они себе место еще не гарантировали.
Любой участник турнира претендентов может в нем выиграть. Нужно просто поймать свою волну — в турнире, где важно только первое место иначе быть не может.
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