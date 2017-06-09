Осло выбыло из борьбы за право принять матч за мировую шахматную корону в 2018 году

«Сам процесс подачи заявки, по крайней мере, стал для нас ценным опытом, и федерация не исключает, что матч за звание чемпиона мира по шахматам состоится в Норвегии позже», — отметил генеральный секретарь федерации Гейр Несхейм.

Действующим чемпионом мира по шахматам является норвежец Магнус Карлсен. Именно поэтому Норвежская шахматная федерация намеревалась организовать для него защиту титула на родине и была поддержана компанией World Chess, обладающей правами на проведение турниров чемпионского цикла Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Предполагалось, что чемпион и победитель турнира претендентов будут играть на крыше столичной ратуши или напоминающего айсберг нового здания оперы, за несколько лет успевшего стать одним из главных символов Осло. Несмотря на поддержку со стороны столичных властей, федерации так и не удалось получить от правительства гарантий покрытия части расходов на проведение мероприятия, бюджет которого, по оценкам World Chess, должен превысить 4 млн евро.

Город, где Карлсену предстоит отстаивать завоеванный в 2013 году титул, будет назван в конце июня. Помимо Осло, желание провести матч выразили Лондон и город-государство Сингапур.