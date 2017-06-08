Крамник лидирует, Карякин преследует

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— Для меня очень непросто сложились первые два тура, — сказал Карякин в эксклюзивном телефонном разговоре корреспонденту «СЭ». — Я получил две тяжелые позиции, и мне пришлось очень цепко защищаться черными. В партии с Владимиром Крамником я прошел мимо продолжения, которое уравнивала позицию, но потом действовал надежно. А вот Гири сумел выиграть пешку и в эндшпиле мог доставить мне неприятности. Но мне удалось удержать бастионы.

В принципе начать турнир с двух ничьих черными не так уж плохо. Надеюсь, что теперь я смогу использовать белый цвет. Очень хочется поскорее выиграть первую партию. В таком плотном турнире каждый успех на вес золота. Понимаю, что после матча с Карлсеном от меня ждут побед и болельщики, и спонсоры (Карякина поддерживают компании: «Альпари», ВСМПО-АВИСМА, «Лаборатория Касперского», «Мерседес», банк «Открытие», букмекерская компания «Фонбет» и ГК «Основа»), но задуманное не всегда получается. Я очень постараюсь сыграть достойно и, конечно же, хочу занять первое место, но сделать это будет очень сложно.

Положение после 2-го тура:



1 — 2. Владимир КРАМНИК (Россия), Хикару Накамура (США) — 1,5 очка. 3 — 8. Сергей КАРЯКИН (Россия), Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Фабиано Каруана (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (Армения) — по 1, 10. Вишванатан Ананд (Индия), Аниш Гири (Голландия) — по 0,5.