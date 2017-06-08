Крамник лидирует, Карякин преследует
В норвежском Ставангере были сыграны партии второго тура супертурнира Altibox Norway Chess. Владимир Крамник черными обыграл Вишванатана Ананда. Вничью завершились партии Накамура — Аронян, Гири — Карякин, Каруана — Карлсен и Со —
Вашье-Лаграв.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Для меня очень непросто сложились первые два тура, — сказал Карякин в эксклюзивном телефонном разговоре корреспонденту «СЭ». — Я получил две тяжелые позиции, и мне пришлось очень цепко защищаться черными. В партии с Владимиром Крамником я прошел мимо продолжения, которое уравнивала позицию, но потом действовал надежно. А вот Гири сумел выиграть пешку и в эндшпиле мог доставить мне неприятности. Но мне удалось удержать бастионы.
В принципе начать турнир с двух ничьих черными не так уж плохо. Надеюсь, что теперь я смогу использовать белый цвет. Очень хочется поскорее выиграть первую партию. В таком плотном турнире каждый успех на вес золота. Понимаю, что после матча с Карлсеном от меня ждут побед и болельщики, и спонсоры (Карякина поддерживают компании: «Альпари»,
Положение после 2-го тура:
1 — 2. Владимир КРАМНИК (Россия), Хикару Накамура (США) — 1,5 очка. 3 — 8. Сергей КАРЯКИН (Россия), Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Фабиано Каруана (США), Максим
Пары 3-го тура:
КРАМНИК — Со, КАРЯКИН — Ананд, Карлсен — Накамура, Аронян — Гири,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter