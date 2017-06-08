Крамник сыграл вничью с Со на шахматном супертурнире в Ставангере

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Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Партии Магнус Карлсен (Норвегия) — Хикару Накамура (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Фабиано Каруана (США), Левон Аронян (Армения) — Аниш Гири (Нидерланды) также завершились вничью.

В турнирной таблице лидерство делят Накамура и Крамник (по 2 очка), далее идут Карякин, Карлсен, Каруана, Вашье- Лаграв, Со, Аронян (по 1,5), Ананд, Гири (по 1).

Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тысяч, обладатель второго места — €40 тысяч, третьего — €25 тысяч.



Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.