Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30023039/
8 июня 2017, 22:40 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Крамник сыграл вничью с Со на шахматном супертурнире в Ставангере

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с американцем Уэсли Со в партии третьего тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.

Сергей <span class=error>Карякин</span> сыграл вничью с индийцем Вишванатаном <span class=error>Анандом</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Партии Магнус Карлсен (Норвегия) — Хикару Накамура (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Фабиано Каруана (США), Левон Аронян (Армения) — Аниш Гири (Нидерланды) также завершились вничью.

В турнирной таблице лидерство делят Накамура и Крамник (по 2 очка), далее идут Карякин, Карлсен, Каруана, Вашье- Лаграв, Со, Аронян (по 1,5), Ананд, Гири (по 1).

Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тысяч, обладатель второго места — €40 тысяч, третьего — €25 тысяч.

Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Крамник лидирует, Карякин преследует

Крамник лидирует, Карякин преследует

В норвежском Ставангере были сыграны партии второго тура супертурнира Altibox Norway Chess. Владимир Крамник черными обыграл Вишванатана Ананда. Вничью завершились партии Накамура — Аронян, Гири — Карякин, Каруана — Карлсен и Со — Вашье-Лаграв.
Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"

ЦСКА обыграл "Химки" в первом матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБ