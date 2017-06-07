Крамник обыграл Ананда на шахматном супертурнире в Ставангере
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал победу над индийцем Вишванатаном Анандом в партии второго тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.
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Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.
Партии Хикару Накамура (США) — Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США) — Максим
В турнирной таблице лидерство делят Накамура и Крамник (по 1,5 очка), далее идут Карякин, Карлсен, Каруана, Вашье- Лаграв, Со, Аронян (по 1), Ананд, Гири (по 0,5).
Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., Победитель получит €70 тыс., третьего — €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.
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