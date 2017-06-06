Карлсен и Карякин начинают борьбу на шахматном турнире в норвежском Ставангере

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Несколько месяцев назад был объявлен состав из 10 участников турнира, который приятно удивил шахматную общественность. Организаторам турнира удалось пригласить десять сильнейших на тот момент гроссмейстеров мирового рейтинга. С тех пор, двое из них — россиянин Сергей Карякин (2781) и Аниш Гири (2790) из Нидерландов вышли из десятки. Тем не менее, средний рейтинг игроков составил внушительные 2793 очка.

Помимо Карякина и Гири, в Ставангер приехали норвежец Карлсен (2832), американец Уэсли Со (2812), россиянин Владимир Крамник (2808), Фабиано Каруана (2808) из США, француз Максим Вашье-Лаграв (2796), Левон Аронян (2793) из Армении, представитель Индии Вишванатан Ананд (2786) и Хикару Накамура (2785) из США.

Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., Победитель получит €70 тыс., третьего — €25 тыс.

«Классическому» турниру в Ставангере в понедельник предшествовал день блица, где 10 участников вместо традиционной жеребьевки определили собственные номера в сетке — победитель имел право выбора первым, и так далее. Основной турнир пройдет в один круг с 6 по 16 июня, выходные дни — 9 и 13 апреля. Контроль времени — 100 минут на 40 ходов плюс 50 минут на 20 ходов плюс 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 61-го. В случае равенства очков первого места назначается блиц-турнир с целью определить победителя.

Впервые шахматный турнир в Ставангере состоялся в 2013 году, но быстро сумел набрать популярность — в первую очередь благодаря участию в нем чемпиона мира Карлсена. В 2013 и 2014 годах победил Карякин, однако в первом случае он очную партию будущему сопернику по чемпионскому матчу проиграл, а через год сыграл с Карлсеном вничью. В 2015 году победителем турнира стал болгарин Веселин Топалов, в 2016 году равных не было Карлсену.