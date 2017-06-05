Россияне Матлаков и Дубов входят в число лидеров чемпионата Европы по шахматам

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Матлаков обыграл белоруса Владислава Ковалева, Дубов оказался сильнее Армана Пашикяна из Армении.

После шести туров, набрав по пять баллов, Матлаков и Дубов делят лидерство с восемью шахматистами. У 29 участников соревнований в активе 4,5 очка, в их числе россияне Александр Рязанцев, Дмитрий Бочаров, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Александр Шиманов, Антон Демченко и Денис Хисматуллин.

Следующий тур пройдет 6 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.

Чемпионат Европы завершится 10 июня.