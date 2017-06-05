Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/29987067/?
5 июня 2017, 22:58 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Россияне Матлаков и Дубов входят в число лидеров чемпионата Европы по шахматам

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россияне Максим Матлаков и Даниил Дубов одержали победы в партиях шестого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.

После шести туров набрав по пять баллов Матлаков и Дубов делят лидерство с восемью шахматистами. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матлаков обыграл белоруса Владислава Ковалева, Дубов оказался сильнее Армана Пашикяна из Армении.

После шести туров, набрав по пять баллов, Матлаков и Дубов делят лидерство с восемью шахматистами. У 29 участников соревнований в активе 4,5 очка, в их числе россияне Александр Рязанцев, Дмитрий Бочаров, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Александр Шиманов, Антон Демченко и Денис Хисматуллин.

Следующий тур пройдет 6 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.

Чемпионат Европы завершится 10 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости
5 июня

Мещеряков: Семин остается главным тренером ФК "Локомотив", его смена не обсуждалась

Три золота и три травмы: Данни покинул "Зенит"

Прокуратура не стала возбуждать уголовные дела после давки в Турине во время финала ЛЧ