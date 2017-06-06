Юная нижегородка Вероника Шубенкова стала двукратной победительницей первенства мира по шахматам

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По итогам девяти партий Вероника Шубенкова набрала семь очков и заняла первое место, по дополнительным показателям опередив соперницу из Украины. Таким образом, 10-летняя Вероника Шубенкова стала двукратной победительницей первенства мира. Об этом сообщается на официальном сайте региональной Федерации шахмат 5 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что Вероника Шубенкова также выиграла первенство мира по быстрым шахматам (контроль времени 10 минут).