Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/29985784/
6 июня 2017, 9:03 | Прочие: Шахматы, шашки | НИА-Нижний Новгород

Юная нижегородка Вероника Шубенкова стала двукратной победительницей первенства мира по шахматам

В заключительной день первенства мира по быстрым шахматам, которое проходило в Минске с 3 по 4 июня, юная спортсменка из г. Бор стала победителем турнира по блицу (контроль партии 5 минут) среди девочек до 10 лет.

Юная нижегородка Вероника Шубенкова стала двукратной победительницей первенства мира по шахматам - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам девяти партий Вероника Шубенкова набрала семь очков и заняла первое место, по дополнительным показателям опередив соперницу из Украины. Таким образом, 10-летняя Вероника Шубенкова стала двукратной победительницей первенства мира. Об этом сообщается на официальном сайте региональной Федерации шахмат 5 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что Вероника Шубенкова также выиграла первенство мира по быстрым шахматам (контроль времени 10 минут).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости