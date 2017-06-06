Юная нижегородка Вероника Шубенкова стала двукратной победительницей первенства мира по шахматам
В заключительной день первенства мира по быстрым шахматам, которое проходило в Минске с 3 по 4 июня, юная спортсменка из г. Бор стала победителем турнира по блицу (контроль партии 5 минут) среди девочек до 10 лет.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По итогам девяти партий Вероника Шубенкова набрала семь очков и заняла первое место, по дополнительным показателям опередив соперницу из Украины. Таким образом, 10-летняя Вероника Шубенкова стала двукратной победительницей первенства мира. Об этом сообщается на официальном сайте региональной Федерации шахмат 5 июня 2017 года.
Ранее сообщалось, что Вероника Шубенкова также выиграла первенство мира по быстрым шахматам (контроль времени 10 минут).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter