Три россиянина входят в число лидеров ЧЕ по шахматам в Минске

Федосеев, а также еще два россиянина Дмитрий Бочаров и Павел Понкратов входят в число девяти шахматистов, которые выиграли все три стартовые партии и на данный момент имеют в активе по три балла.

Отметим, что в третьем туре победы также одержали лидеры соревнований по рейтингу — чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин.

По результатам чемпионата Европы, который завершится 10 июня, 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на Кубке мира, где пройдет отбор к турниру претендентов.