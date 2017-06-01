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https://sport.mail.ru/news/chess/29951934/
1 июня 2017, 23:26 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Три россиянина входят в число лидеров ЧЕ по шахматам в Минске

В третьем туре чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске, россиянин Владимир Федосеев обыграл словенца Александра Белявского.

Федосеев, а также еще два россиянина Дмитрий Бочаров и Павел Понкратов входят в число девяти шахматистов, которые выиграли все три стартовые партии и на данный момент имеют в активе по три балла.

Отметим, что в третьем туре победы также одержали лидеры соревнований по рейтингу — чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин.

По результатам чемпионата Европы, который завершится 10 июня, 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на Кубке мира, где пройдет отбор к турниру претендентов.
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