На «Ладье» поплывет 17 стран
1 июня 2017 года в Дагомысе открылся 48-й финал открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций.
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В 2015 году финал получил статус международного. В турнире примут участие около 100 команд из 80 регионов России и 17 стран мира. Помимо школьников из Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии, Монголии и Эстонии в финале «Белой ладьи» впервые примут участие команды из Англии, Болгарии, Греции, Индии, Польши, Румынии и Словакии.
КРУГ УЧАСТНИКОВ ВСЕ ШИРЕ.
Организаторы турнира — Российская шахматная федерация и Министерство спорта Российской Федерации. Соревнования проходят при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, компании Renault Россия, ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «ФосАгро».
Российская команда в составе 5 человек, которая покажет лучший результат в финале «Белой ладьи"-2017, благодаря поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и компании Renault Россия в октябре 2017 года отправится во Францию. Ребята сыграют
Основанный в 1969 году Всероссийский шахматный турнир команд образовательных учреждений «Белая ладья» ежегодно расширяет круг участников. В течение 2017 года в отборочных региональных соревнованиях первенства во всех регионах России приняли участие более 8 тысяч школьников младше 14 лет. В этом году ожидается участие 17 иностранных команд — победителей школьных команд в своих странах. Отметим, что в 2015 году в Дагомыс прибыли школьники из шести стран, а в 2016 году — из девяти.
Третий раз в истории турнира в финальных играх «Белой ладьи» участвуют воспитанники детских домов. Представители Лужской санаторной
ШАХМАТЫ В ШКОЛАХ.
Участники финальных игр «Белой ладьи» сыграют 9 туров по швейцарской системе. Итоги будут подведены 8 июня. Традиционно во все дни соревнований для юных шахматистов будет организована обширная
Параллельно с финалом «Белой ладьи» будет проходить итоговое соревнование участников проекта «Шахматы в школах», который реализуется Российской шахматной федерацией совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В турнире примут участие 6 команд из Псковской и Новосибирской областей, Забайкальского, Алтайского, Краснодарского краев и Республики Ингушетия.
«Белая ладья» — ежегодный всероссийский шахматный турнир команд образовательных учреждений. Основан в 1969 году. Организаторы турнира — Российская шахматная федерация, Министерство спорта России при поддержке Министерства образования и науки. Соревнование проходит при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Участники турнира — школьники младше 14 лет, соревнования проходят в несколько этапов, в финале встречают сильнейшие команды
После распада СССР более 10 лет соревнования не проводились. Возрождение «Белой ладьи» началось в 2004 году. Основные цели «Белой ладьи» — популяризация шахмат среди школьников, выявление способных юных шахматистов, развитие творческих и интеллектуальных способностей юношества. В 2016 году в отборочных соревнованиях приняли участие 6,5 тысячи школьников, в финале ожидается участие 332 юных спортсменов из 80 регионов России.
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