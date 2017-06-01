На «Ладье» поплывет 17 стран

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В 2015 году финал получил статус международного. В турнире примут участие около 100 команд из 80 регионов России и 17 стран мира. Помимо школьников из Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии, Монголии и Эстонии в финале «Белой ладьи» впервые примут участие команды из Англии, Болгарии, Греции, Индии, Польши, Румынии и Словакии.

КРУГ УЧАСТНИКОВ ВСЕ ШИРЕ.

Организаторы турнира — Российская шахматная федерация и Министерство спорта Российской Федерации. Соревнования проходят при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, компании Renault Россия, ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «ФосАгро».

Российская команда в составе 5 человек, которая покажет лучший результат в финале «Белой ладьи"-2017, благодаря поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и компании Renault Россия в октябре 2017 года отправится во Францию. Ребята сыграют матч-турнир со своими французскими сверстниками и посетят завод «Рено».

Основанный в 1969 году Всероссийский шахматный турнир команд образовательных учреждений «Белая ладья» ежегодно расширяет круг участников. В течение 2017 года в отборочных региональных соревнованиях первенства во всех регионах России приняли участие более 8 тысяч школьников младше 14 лет. В этом году ожидается участие 17 иностранных команд — победителей школьных команд в своих странах. Отметим, что в 2015 году в Дагомыс прибыли школьники из шести стран, а в 2016 году — из девяти.

Третий раз в истории турнира в финальных играх «Белой ладьи» участвуют воспитанники детских домов. Представители Лужской санаторной школы-интерната получили путевку в финал, выиграв турнир «Восхождение» — прошедшее при поддержке РШФ соревнование среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот 2017 года. Участие этой команды стало возможным благодаря программе РШФ, направленной на развитие шахматного образования для детей, оставшихся без попечения родителей. 1 июня на открытии финала «Белой ладьи» была показана развлекательная программа и концерт фортепьянной музыки в исполнении учеников Музыкального училища имени Гнесиных.

ШАХМАТЫ В ШКОЛАХ.

Участники финальных игр «Белой ладьи» сыграют 9 туров по швейцарской системе. Итоги будут подведены 8 июня. Традиционно во все дни соревнований для юных шахматистов будет организована обширная культурно-развлекательная программа — мастер-классы, лекции, разбор партий, интеллектуальные игры. Тренеры и учителя примут участие в круглом столе по преподаванию шахмат в школах.

Параллельно с финалом «Белой ладьи» будет проходить итоговое соревнование участников проекта «Шахматы в школах», который реализуется Российской шахматной федерацией совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В турнире примут участие 6 команд из Псковской и Новосибирской областей, Забайкальского, Алтайского, Краснодарского краев и Республики Ингушетия.

«Белая ладья» — ежегодный всероссийский шахматный турнир команд образовательных учреждений. Основан в 1969 году. Организаторы турнира — Российская шахматная федерация, Министерство спорта России при поддержке Министерства образования и науки. Соревнование проходит при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Участники турнира — школьники младше 14 лет, соревнования проходят в несколько этапов, в финале встречают сильнейшие команды регионов-участников. До 1991 года «Белая ладья» наряду с «Кожаным мечом» и «Золотой шайбой» пользовалась огромной популярностью: в отборочных турах участвовали миллионы советских школьников.

После распада СССР более 10 лет соревнования не проводились. Возрождение «Белой ладьи» началось в 2004 году. Основные цели «Белой ладьи» — популяризация шахмат среди школьников, выявление способных юных шахматистов, развитие творческих и интеллектуальных способностей юношества. В 2016 году в отборочных соревнованиях приняли участие 6,5 тысячи школьников, в финале ожидается участие 332 юных спортсменов из 80 регионов России.