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1 июня 2017, 21:53 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Федосеев победил Белявского в третьем туре чемпионата Европы по шахматам

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянин Владимир Федосеев обыграл словенца Александра Белявского в партии третьего тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.

Российский шахматист после трех туров вошел в чисто лидеров турнира не проиграв ни одной партии. Увеличить
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Лидеры турнира по рейтингу чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин в своих партиях одержали победы.

После трех туров в активе девяти шахматистов по три балла, в их числе россияне Федосеев, Дмитрий Бочаров, Павел Понкратов.

Следующий тур пройдет 2 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов. Чемпионат Европы завершится 10 июня.
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