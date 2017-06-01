Федосеев победил Белявского в третьем туре чемпионата Европы по шахматам
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянин Владимир Федосеев обыграл словенца Александра Белявского в партии третьего тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.
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Лидеры турнира по рейтингу чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин в своих партиях одержали победы.
После трех туров в активе девяти шахматистов по три балла, в их числе россияне Федосеев, Дмитрий Бочаров, Павел Понкратов.
Следующий тур пройдет 2 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов. Чемпионат Европы завершится 10 июня.
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