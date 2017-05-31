Томашевский сыграл вничью с Донченко во втором туре чемпионата Европы по шахматам

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Лидеры турнира по рейтингу чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин в своих партиях одержали победы.

После двух туров у 44 шахматистов в активе по два балла, в их числе россияне Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, Антон Демченко, Михаил Антипов, Максим Матлаков, Александр Шиманов, Павел Понкратов, Дмитрий Бочаров и Валерий Свиридов.

Следующий тур пройдет 1 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов. Чемпионат Европы завершится 10 июня.