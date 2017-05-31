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31 мая 2017, 23:13 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Томашевский сыграл вничью с Донченко во втором туре чемпионата Европы по шахматам

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Евгений Томашевский сыграл вничью с представителем Германии Александром Донченко в партии второго тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.

После двух туров у 44 шахматистов в активе по два балла. Увеличить
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Лидеры турнира по рейтингу чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин в своих партиях одержали победы.

После двух туров у 44 шахматистов в активе по два балла, в их числе россияне Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, Антон Демченко, Михаил Антипов, Максим Матлаков, Александр Шиманов, Павел Понкратов, Дмитрий Бочаров и Валерий Свиридов.

Следующий тур пройдет 1 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов. Чемпионат Европы завершится 10 июня.
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