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31 мая 2017, 18:54 | Прочие: Шахматы, шашки | Спорт-Экспресс

Карякин опустился на 11-е место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерял одну позицию в рейтинге ФИДЕ по итогам мая.

Российский гроссмейстер Сергей <span class=error>Карякин</span> потерял одну позицию в рейтинге <span class=error>ФИДЕ</span> по итогам мая. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт организации, шахматист опустился на 11-е место в рейтинге (2781 балл). Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен (2832), второе место у американца Уэсли Со (2812), замыкает тройку россиянин Владимир Крамник (2808).

В первой двадцатке также оказались россияне Александр Грищук, который занимает 13-е место, и Петр Свидлер — 14-е место.
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Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE, Крамник сохранил третью строчку

Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE, Крамник сохранил третью строчку

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с 9-й на 11-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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