Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE, Крамник сохранил третью строчку
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с 9-й на 11-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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В активе Карякина 2781 очко. Другой российский шахматист Владимир Крамник сохранил третью строчку (2808). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2832), вторым идет американец Уэсли Со (2812).
В первой тройке женского рейтинга изменений не произошло.
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