Карякин проведет сеанс одновременной игры для участников ПМЭФ-2017
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский шахматист Сергей Карякин 1 июня проведет сеанс одновременной игры для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.
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«Шахматная гостиная» — многолетняя традиция форума. В этом году одним из ее гостей станет знаменитый гроссмейстер Сергей Карякин. Проверить свои навыки в игре с ним смогут участники с пакетом «премиум». В рамках деловой программы форума Сергей Карякин также примет участие в сессии «Спорт — пространство доверия», — рассказал Брюсов.
В спортивную программу ПМЭФ-2017 также вошли
Петербургский международный экономический форум — наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, министры, руководители российских и иностранных компаний встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией и рынками развивающихся стран. С 2005 года в работе форума участвует президент РФ.
Эту площадку используют для заключения важнейших контрактов. Например, на ПМЭФ-2016 было подписано более 330 соглашений на 1 трлн рублей. Участие в форуме тогда приняли 12 тысяч человек из 130 стран мира.
В этом году ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным
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