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31 мая 2017, 11:12 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин проведет сеанс одновременной игры для участников ПМЭФ-2017

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский шахматист Сергей Карякин 1 июня проведет сеанс одновременной игры для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

Одним из гостей Шахматной гостиной на форуме станет Сергей Карякин. Увеличить
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«Шахматная гостиная» — многолетняя традиция форума. В этом году одним из ее гостей станет знаменитый гроссмейстер Сергей Карякин. Проверить свои навыки в игре с ним смогут участники с пакетом «премиум». В рамках деловой программы форума Сергей Карякин также примет участие в сессии «Спорт — пространство доверия», — рассказал Брюсов.

В спортивную программу ПМЭФ-2017 также вошли гала-матчи по хоккею и баскетболу, турниры по гольфу, теннису, мини-футболу и Санкт-Петербургские корпоративные игры. Впервые в истории ПМЭФ в его деловую программу вошли сразу две сессии о спорте. Утром 1 июня министр спорта Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков откроют дискуссию «Спорт — пространство доверия». Во второй день форума пройдет панель «Экономика спорта — эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

Петербургский международный экономический форум — наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, министры, руководители российских и иностранных компаний встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией и рынками развивающихся стран. С 2005 года в работе форума участвует президент РФ.

Эту площадку используют для заключения важнейших контрактов. Например, на ПМЭФ-2016 было подписано более 330 соглашений на 1 трлн рублей. Участие в форуме тогда приняли 12 тысяч человек из 130 стран мира.

В этом году ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.
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