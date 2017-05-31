Карякин проведет сеанс одновременной игры для участников ПМЭФ-2017

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«Шахматная гостиная» — многолетняя традиция форума. В этом году одним из ее гостей станет знаменитый гроссмейстер Сергей Карякин. Проверить свои навыки в игре с ним смогут участники с пакетом «премиум». В рамках деловой программы форума Сергей Карякин также примет участие в сессии «Спорт — пространство доверия», — рассказал Брюсов.

В спортивную программу ПМЭФ-2017 также вошли гала-матчи по хоккею и баскетболу, турниры по гольфу, теннису, мини-футболу и Санкт-Петербургские корпоративные игры. Впервые в истории ПМЭФ в его деловую программу вошли сразу две сессии о спорте. Утром 1 июня министр спорта Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков откроют дискуссию «Спорт — пространство доверия». Во второй день форума пройдет панель «Экономика спорта — эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

Петербургский международный экономический форум — наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, министры, руководители российских и иностранных компаний встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией и рынками развивающихся стран. С 2005 года в работе форума участвует президент РФ.

Эту площадку используют для заключения важнейших контрактов. Например, на ПМЭФ-2016 было подписано более 330 соглашений на 1 трлн рублей. Участие в форуме тогда приняли 12 тысяч человек из 130 стран мира.