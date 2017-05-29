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29 мая 2017, 14:08 | Прочие: Шахматы, шашки | Вести - Воронеж

Воронежская шахматистка победила на первенстве России

Воронежская шахматистка Анна Кочукова победила на первенстве России по шахматам, сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд региона в понедельник, 29 мая.

Первенство России и всероссийские соревнования прошли в Сочи. Анна Кочукова стала лучшей среди 50 девушек в возрасте до 17 лет.

Спортсменка Адриана Сакоренко, также представляющая Воронежскую область, остановилась в шаге от медали. Девушка заняла четвёртое место в возрастной категории до 17 лет.

На всероссийских соревнованиях золотые медали взяли воронежские спортсмены Анна Журова и Егор Якуров. Анна стала лучшей среди 85 участниц, а Егор — среди 212 спортсменов.
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