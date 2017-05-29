Воронежская шахматистка победила на первенстве России
Воронежская шахматистка Анна Кочукова победила на первенстве России по шахматам, сообщила
пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд региона в понедельник, 29 мая.
Первенство России и всероссийские соревнования прошли в Сочи. Анна Кочукова стала лучшей среди 50 девушек в возрасте до 17 лет.
Спортсменка Адриана Сакоренко, также представляющая Воронежскую область, остановилась в шаге от медали. Девушка заняла четвёртое место в возрастной категории до 17 лет.
На всероссийских соревнованиях золотые медали взяли воронежские спортсмены Анна Журова и Егор Якуров. Анна стала лучшей среди 85 участниц, а Егор — среди 212 спортсменов.
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