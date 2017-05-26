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Поздравить Анатолия Евгеньевича пришли известные в мире шахмат, культуры и политики люди: президент РШФ, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов, государственный и научный деятель Сергей Бабурин, президент ШФМ Владимир Палихата, старейший гроссмейстер мира Юрий Львович Авербах, Галина Львовна Дворкович, Анатолий Авраамович Быховский, Евгений Андреевич Васюков, Александр Григорьевич Бах, Валентина Гунина и многие другие.

НЕИСЧЕРПАЕМОЕ СОБРАНИЕ

В этот же день в ЦДШ открылась экспозиция, на которой представлена часть богатой коллекции Анатолия Карпова, в том числе экспонаты, никогда ранее не покидавшие дома 12-го чемпиона мира. Например, портрет гроссмейстера кисти Ильи Глазунова, знак Мальтийского Ордена, часы-подарок арабского шейха, уникальные фарфоровые шахматы, наиболее интересные марки и значки из неисчерпаемого собрания Карпова, в числе которых памятные знаки несостоявшегося матча Фишер — Карпов 1975 года. Особая витрина посвящена легендарным карповским галстукам с шахматной символикой.

Вел вечер исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский. Андрей Филатов поведал о том, что однажды в беседе с легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым припомнил рассказ Карпова о победах над хоккеистами в хоккей. Фетисова это не удивило, он ответил: «Да, чтобы поиграть с Анатолием Евгеньевичем в шахматы, мы готовы были пропустить пару шайб. Но оказалось, что победы Карпов одерживал в хоккее настольном».

— Анатолий Евгеньевич, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Рад, что этот праздник вы отмечаете вместе с нами в стенах родного для всех любителей шахмат дома на Гоголевском бульваре, 14, — сказал Андрей Филатов. — Приятно, что именинник собрал так много замечательных людей и приготовил для гостей прекрасный подарок: представил экспонаты из своей богатейшей коллекции, большинство из которых выставляется впервые. На меня лично незабываемое впечатление произвела ваша коллекция марок и других филателистических раритетов, которую вы привезли на Олимпиаду 2014 года в норвежский город Тромсе, запомнился ваш увлекательный рассказ. Уверен, что не только коллекционеры, но и все любители шахмат получат удовольствие от знакомства с этой бесценной коллекцией. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых побед и ярких творческих достижений!

ШАХМАТНЫЙ ТОРТ

Анатолий Карпов поблагодарил всех за поздравления и рассказал присутствующим о своей коллекции, вспомнив интересные детали.

— Здесь лишь небольшая часть моей коллекции, — подчеркнул 12-й чемпион мира. Эта экспозиция состоялась благодаря моей супруге и Дмитрию Олейникову. На ней представлена часть шахматной истории — памятные значки, марки, галстуки, комплекты шахмат. Я в шутку говорю, что в мире сейчас марок со мной больше, чем с Лениным. Есть портрет кисти Ильи Сергеевича Глазунова, с которым мы дружим сорок с лишним лет, скульптуры авторства Сергеева и Петрова. Также здесь можно увидеть значки, посвященные не состоявшему матчу Фишер — Карпов. 24 мая 1975 года в Колонном зале был устроен праздник в честь нового чемпиона мира. Тогда сделали голубой значок, на котором был изображен чемпион мира Карпов с короной. Я никакого отношения к этому значку не имел. Батуринский показал его тогдашнему главе Госкомспорта СССР Павлову, отчитываясь о проделанной работе, а тот отвечает: «Виктор Давыдович, вы что, с ума сошли? Это же нельзя». «А что делать?» «Вы мне этого не показывали». Но тем не менее участникам значки были розданы, — поведал Анатолий Карпов.

Сергей Бабурин зачитал поздравление от первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

После официальной части все желающие могли изучить уникальную экспозицию, лично поздравить Анатолия Евгеньевича с днем рождения, выпить шампанского за его здоровье и отведать шахматный торт. В Большом зале были расставлены шахматные столы с часами. Валентина Гунина, например, не упустила возможности размяться в блиц перед командным чемпионатом мира.

Российская шахматная федерация поздравляет Анатолия Евгеньевича Карпова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, благополучия и новых побед!