«Готов провести сеанс одновременной игры с футболистами «Спартака»
Чемпион мира по блицу Сергей Карякин — о планах на 2017 год, грузе популярности и долгожданном чемпионстве
красно-белых.
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27-летний российский гроссмейстер Сергей Карякин стал одним из самых популярных спортсменов России. В ноябре 2016 года Карякин сражался за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном, а в декабре завоевал титул чемпиона мира по блицу.
Шахматист уже обеспечил себе место в турнире претендентов 2018 года, поэтому может пропустить
— Сейчас у меня проходят тренировочные сборы, — поделился с «Известиями» Сергей Карякин. — Скоро мне предстоит сыграть в очень представительном турнире в норвежском Ставангере, где выступят сильнейшие шахматисты мира, в том числе и действующий чемпион Магнус Карлсен. Надо очень хорошо подготовиться, чтобы после небольшого перерыва показать свои лучшие качества. Также в течение года у меня будет много важных соревнований, в частности, Кубок мира, который состоится в Грузии. Мне удалось выиграть Кубок мира уже два раза, и я очень хочу опять повторить этот результат в 2017-м. В целом у меня очень плотный календарь на оставшуюся часть года, так что время на отдых постепенно подошло к концу.
— Сейчас вы занимаете 10-е место в рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Довольны этой позицией?
— Нет, не очень. Всегда хочется быть выше. В идеале я бы хотел повысить свой рейтинг, но прекрасно понимаю, что для этого нужно очень много тренироваться. Пока у меня не получается выйти на стабильный уровень. В одном турнире я играю очень качественно и уверенно, а в другом могу провалиться. Таких спадов надо избегать, я усиленно работаю над этим. Надеюсь, что в 2017 и 2018 годах у меня будут стабильные результаты.
— Недавно вы подписали контракт с одной из крупнейших букмекерских контор России. Считаете, сколько у вас спонсоров?
— Не считаю. Мое дело — играть в шахматы. Безусловно, внимание спонсоров очень приятно, но у этой истории есть и обратная сторона. Порой очень необычно читать про себя в Интернете, что, например, один известный мобильный оператор объявил о разработке приложения с моим участием. Однако со мной этот вопрос даже не обсуждался. Так не делается — это, как минимум, дурной тон. Надеюсь, они извинятся.
— Ваше изображение сегодня используется даже на общественном транспорте — насколько это может повлиять на популяризацию шахмат в России?
— Шахматы вновь становятся популярными, и это не может не радовать. Безусловно важно, что мои изображения есть на общественном транспорте, в метро, а ролики с моим участием показывают на телевидении… После приезда из
— После матча в
— Да, мой гонорар за матч с Карлсеном составил $450 тыс. Это большая сумма, раньше я никогда не получал столько денег за один турнир. Однако если учесть, какой ажиотаж был вокруг нашего матча и сколько трансляций было продано, этот гонорар уже не кажется таким космическим. Думаю, организаторы при грамотной раскрутке этого мероприятия могли собрать и больше, но, к сожалению, этого не сделали.
— Вы продолжаете поддерживать отношения с Карлсеном после чемпионского матча?
— После матча мы
— Уже несколько месяцев вы — член Общественной палаты. Уже работаете над
— Мои полномочия вступят в силу с 1 июля. После этого я обязательно начну готовиться к заседаниям и вносить свои инициативы. Мне хотелось бы создать фонд молодых спортсменов. Расскажу об этом подробнее, когда наступит
— Вы не раз говорили, что являетесь болельщиком московского «Спартака». Сильно переживали за
— Я переживаю за «Спартак» уже несколько лет. Рад, что они
— У вас есть любимый игрок в составе «Спартака»?
— Денис Глушаков. Когда я делал символический пас в игре с «Рубином», то отдал его Глушакову. В той игре он забил решающий гол и принес «Спартаку» победу. После этого он точно мой любимый игрок. Денис — один из лучших игроков этого сезона. Надеюсь, что именно он получит главный индивидуальный приз.
— Хотели бы провести сеанс одновременной игры с футболистами «Спартака»?
— Да, это неплохая идея. Если игроки и тренеры «Спартака» согласятся провести такой матч, то мы можем его устроить. Интересно было бы сыграть с тренером
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