Китайский триумф в центре Москвы

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В Москве завершился второй этап шахматного Гран-при, в котором приняли участие многие сильнейшие шахматисты мира, ведущие борьбу за право выступить на турнире претендентов. Как известно, после матча на звание чемпиона мира между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном начался новый двухлетний чемпионский цикл. В течение ближайшего года определятся восемь участников турнира претендентов, который состоится в феврале 2018-го. И победитель турнира встретится осенью того же года с Карлсеном.

Двое лучших шахматистов по итогам четырех этапов Гран-при получат право выступить на февральских соревнованиях.

По регламенту каждый участник может выступить только на трех этапах, поэтому на каждый этап заявлен неполный состав шахматистов.

В Москву приехали три представителя десятки сильнейших рейтинга ФИДЕ: Максим Вашье-Лаграв из Франции (пятое место), Хикару Накамура из США (седьмое место) и Аниш Гири из Голландии (девятое место). Помимо двух лидеров мировых шахмат за победу боролся целый ряд шахматистов, которые располагаются на подступах топ-10, среди них: три россиянина Петр Свидлер, Ян Непомнящий и Александр Грищук, азербайджанец Шахрияр Мамедяров и китаец Дин Лижэнь.

Особый интерес, конечно же, вызывала многократная чемпионка мира по шахматам китаянка Хоу Ифань.

С этого года она перестала соревноваться в женском туре и присоединилась к мужскому. На первом этапе Гран-при в Шардже Хоу выступила не слишком ужасно и поделила 13−14 места с армянином Левоном Ароняном, набрав всего четыре очка в девяти турах. Многие ждали от последовательницы Юдит Полгар более серьезных свершений.

Перед последним девятым туром ситуация выглядела очень напряженно.

Китайский гроссмейстер Дин с пятью очками делил первое место с Мамедьяровым. На пол-очка отставала целая группа очень сильных шахматистов: Вашье-Лаграв, Накамура, Гири, Свидлер, Грищук и Теймур Раджабов из Азербайджана.

Хоу к этому моменту набрала четыре очка, но стала самой зрелищной участницей турнира. Если остальные в основном играли вничью и изредка побеждали, то китаянка почти каждый день дарила целый спектр эмоций, как своим болельщикам, так и нейтральным любителям шахмат.

Из восьми партий Хоу лишь четыре завершила вничью, две выиграла, а две проиграла.

Это не очень характерно для турниров с участием сильнейших шахматистов, которые в последнее время стали играть крайне прагматично. Но именно эмоциональность и стремление побеждать в каждой партии сделали Хоу одной из любимиц болельщиков наравне с российскими участниками.

Последний день определял, будет ли у него единоличный победитель, который сможет добавить в свою копилку сразу 170.

Перед девятым туром у Мамедьярова было небольшое преимущество перед Дином — азербайджанец встречался с Вашье-Лагравом, но играл белыми, а китаец вынужден был черными постараться победить Бориса Гельфанда из Израиля.

И несмотря на невыгодное положение, именно Дин обошел на финишной прямой Мамедьярова.

Азербайджанец и француз поделили в Шардже первое место с Грищуком, и поэтому их в целом устраивала ничья, которая позволяла занять высокое место и набрать много очков. Уже после 26-го хода соперники разменяли большое количество материала и спокойно согласились на ничью, добавив по пол-очка в зачет турнира.

Но хитрые планы шахматистов нарушил Дин, который нашел путь к победе в партии против Гельфанда. На 26-м ходу Гельфанд пожертвовал ладью, чтобы создать опаснейшую проходную пешку, находившуюся уже на седьмой линии.

Однако Дин, затратив большое количество времени на раздумье, нашел защитный вариант, не пустил пешку и вынудил соперника сдаться после 35-го хода, когда уже стало ясно, что пешка в ферзи не пройдет.

А наибольшей похвалы добилась Ифань, которая в последней партии переиграла черными россиянина Эрнесто Инаркиева. На 12-м ходу китаянка пошла на серьезный риск, отдав за ладью и пешку соперника две легкие фигуры, а на 27-м ходу одну из них отыграла. Оставшись с лишним качество Хоу довела техническую позицию до победной и вынудила Инаркиева сдаться после 34-го хода.

Остальные россияне удовлетворились мирным исходом своих партий и остались на своих местах.

По итогам девяти туров победу в Москве единолично отпраздновал Дин, набравший шесть очков. Мамедбьяров завершил турнир на второй позиции, а места с третьего по девятое поделили сразу семь участников: Вашье-Лаграв, Накамура, Гири, Свидлер, Грищук, Раджабов и Хоу.

В общем зачете по сумме двух этапов Гран-при лидирует Мамедьяров, набравший 280 баллов.

Благодаря своей победе, на второе место поднялся Дин, который теперь уступает азербайджанцу 40 очков. А третье и четвертое места делят Грищук и Вашье Лаграв с 211,4 баллами. Хоу поднялась на шустую позицию, но не смогла догнать Накамуру, который располагается на пятом месте.