Китайский триумф в центре Москвы
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь одержал победу на втором этапе шахматного
Гран-при в Москве и вышел на второе место в общем зачете. Лидер Гран-при азербайджанец Шахрияр Мамедьяров стал вторым, а лучшими среди россияне оказались Петр Свидлер и Александр Грищук, поделившие третье место с еще пятью участниками.
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В Москве завершился второй этап шахматного
Двое лучших шахматистов по итогам четырех этапов
По регламенту каждый участник может выступить только на трех этапах, поэтому на каждый этап заявлен неполный состав шахматистов.
В Москву приехали три представителя десятки сильнейших рейтинга ФИДЕ: Максим
Особый интерес, конечно же, вызывала многократная чемпионка мира по шахматам китаянка Хоу Ифань.
С этого года она перестала соревноваться в женском туре и присоединилась к мужскому. На первом этапе
Перед последним девятым туром ситуация выглядела очень напряженно.
Китайский гроссмейстер Дин с пятью очками делил первое место с Мамедьяровым. На
Хоу к этому моменту набрала четыре очка, но стала самой зрелищной участницей турнира. Если остальные в основном играли вничью и изредка побеждали, то китаянка почти каждый день дарила целый спектр эмоций, как своим болельщикам, так и нейтральным любителям шахмат.
Из восьми партий Хоу лишь четыре завершила вничью, две выиграла, а две проиграла.
Это не очень характерно для турниров с участием сильнейших шахматистов, которые в последнее время стали играть крайне прагматично. Но именно эмоциональность и стремление побеждать в каждой партии сделали Хоу одной из любимиц болельщиков наравне с российскими участниками.
Последний день определял, будет ли у него единоличный победитель, который сможет добавить в свою копилку сразу 170.
Перед девятым туром у Мамедьярова было небольшое преимущество перед Дином — азербайджанец встречался с
И несмотря на невыгодное положение, именно Дин обошел на финишной прямой Мамедьярова.
Азербайджанец и француз поделили в Шардже первое место с Грищуком, и поэтому их в целом устраивала ничья, которая позволяла занять высокое место и набрать много очков. Уже после 26-го хода соперники разменяли большое количество материала и спокойно согласились на ничью, добавив по
Но хитрые планы шахматистов нарушил Дин, который нашел путь к победе в партии против Гельфанда. На 26-м ходу Гельфанд пожертвовал ладью, чтобы создать опаснейшую проходную пешку, находившуюся уже на седьмой линии.
Однако Дин, затратив большое количество времени на раздумье, нашел защитный вариант, не пустил пешку и вынудил соперника сдаться после 35-го хода, когда уже стало ясно, что пешка в ферзи не пройдет.
А наибольшей похвалы добилась Ифань, которая в последней партии переиграла черными россиянина Эрнесто Инаркиева. На 12-м ходу китаянка пошла на серьезный риск, отдав за ладью и пешку соперника две легкие фигуры, а на 27-м ходу одну из них отыграла. Оставшись с лишним качество Хоу довела техническую позицию до победной и вынудила Инаркиева сдаться после 34-го хода.
Остальные россияне удовлетворились мирным исходом своих партий и остались на своих местах.
По итогам девяти туров победу в Москве единолично отпраздновал Дин, набравший шесть очков. Мамедбьяров завершил турнир на второй позиции, а места с третьего по девятое поделили сразу семь участников:
В общем зачете по сумме двух этапов
Благодаря своей победе, на второе место поднялся Дин, который теперь уступает азербайджанцу 40 очков. А третье и четвертое места делят Грищук и Вашье Лаграв с 211,4 баллами. Хоу поднялась на шустую позицию, но не смогла догнать Накамуру, который располагается на пятом месте.
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