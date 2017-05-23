Свидлер и Грищук разделили третье место на Гран-при ФИДЕ

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Система проведения турниров Гран-при такова, что совмещает в себе круговую и так называемую «швейцарскую». Из-за этого, а также по причине обилия ничьих стало возможным то, что вслед за двумя лидерами московского этапа расположились сразу семь (!) гроссмейстеров.

Бронзу с Грищуком и Свидлером разделили Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Голландия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и единственная женщина в состязаниях — Хоу Ифань (Китай). Китаянка в последнем туре переиграла нашего Эрнесто Инаркиева.