Свидлер и Грищук разделили третье место на Гран-при ФИДЕ
В столице России завершился второй этап шахматной серии
Гран-при ФИДЕ. Итоговую победу на турнире одержал китаец Дин Лижэнь, который на пол-очка опередил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Россиянин Петр Свидлер и Александр Грищук разделили третье место еще с пятью участниками.
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Система проведения турниров
Бронзу с Грищуком и Свидлером разделили Максим
Кроме Свидлера, Грищука и Инаркиева в домашнем этапе
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