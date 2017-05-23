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https://sport.mail.ru/news/chess/29840125/
23 мая 2017, 15:24 | Прочие: Шахматы, шашки | Вести.Ru

Свидлер и Грищук разделили третье место на Гран-при ФИДЕ

В столице России завершился второй этап шахматной серии Гран-при ФИДЕ. Итоговую победу на турнире одержал китаец Дин Лижэнь, который на пол-очка опередил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Россиянин Петр Свидлер и Александр Грищук разделили третье место еще с пятью участниками.

В столице России завершился второй этап шахматной серии <nobr>Гран-при </nobr><span class=error>ФИДЕ</span>. Итоговую победу на турнире одержал китаец Дин <span class=error>Лижэнь</span> который на <nobr>пол-очка</nobr> опередил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Россиянин Петр <span class=error>Свидлер</span> и Александр <span class=error>Грищук</span> разделили третье место еще с пятью участниками. Увеличить
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Система проведения турниров Гран-при такова, что совмещает в себе круговую и так называемую «швейцарскую». Из-за этого, а также по причине обилия ничьих стало возможным то, что вслед за двумя лидерами московского этапа расположились сразу семь (!) гроссмейстеров.

Бронзу с Грищуком и Свидлером разделили Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Голландия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и единственная женщина в состязаниях — Хоу Ифань (Китай). Китаянка в последнем туре переиграла нашего Эрнесто Инаркиева.

Кроме Свидлера, Грищука и Инаркиева в домашнем этапе Гран-при принимали участие Ян Непомнящий и Евгений Томашевский. Они лавров не снискали: Томашевский разделил 10−12-е места, Непомнящий также разделил 15−17-е места, а Инаркиев и вовсе оказался на последней, 18-й строчке таблицы.
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