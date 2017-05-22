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22 мая 2017, 15:14 | Прочие: Шахматы, шашки | БЕЛТА

Известный белорусский шахматист Виктор Купрейчик умер на 68-м году жизни

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 68-м году жизни умер известный белорусский шахматист, международный гроссмейстер, член Зала славы ФИДЕ Виктор Купрейчик, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации шахмат.

Виктор Купрейчик является двукратным чемпионов Беларуси, в составе студенческой сборной Советского Союза трижды становился чемпионом мира среди студентов, два раза выигрывал турнир молодых мастеров СССР, занимал призовые места на престижных международных турнирах. На чемпионатах Советского Союза, в которых выступали почти все сильнейшие шахматисты мира, Виктор Купрейчик не раз входил в десятку сильнейших. В составе сборной Беларуси принимал участие в пяти шахматных Олимпиадах.

В 1977 году Виктор Купрейчик получил звание международного мастера, а через три года стал гроссмейстером ФИДЕ.

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