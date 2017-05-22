Известный белорусский шахматист Виктор Купрейчик умер на 68-м году жизни

Виктор Купрейчик является двукратным чемпионов Беларуси, в составе студенческой сборной Советского Союза трижды становился чемпионом мира среди студентов, два раза выигрывал турнир молодых мастеров СССР, занимал призовые места на престижных международных турнирах. На чемпионатах Советского Союза, в которых выступали почти все сильнейшие шахматисты мира, Виктор Купрейчик не раз входил в десятку сильнейших. В составе сборной Беларуси принимал участие в пяти шахматных Олимпиадах.

В 1977 году Виктор Купрейчик получил звание международного мастера, а через три года стал гроссмейстером ФИДЕ.