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22 мая 2017, 11:51 | Прочие: Шахматы, шашки | Sports.kz

Казахстанка Нахбаева завоевала «серебро» турнира в Китае

25-летняя казахстанская шахматистка Гулисхан Нахбаева из города Шымкент стала серебряным призером чемпионата Азии по шахматам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

25-летняя казахстанская шахматистка Гулисхан Нахбаева из города <span class=error>Шымкент</span> стала серебряным призером чемпионата Азии по шахматам передает собственный корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ в Китае. Увеличить
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Завершившийся 21 мая 2017 года в городе Чэнду провинции Сычуань КНР 10-дневный шахматный чемпионат на Кубок провинции Сычуань собрал 119 мастеров из Китая, Индии, Филиппин, Вьетнама, Сингапура, Малайзии, Бангладеш, Ирана, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Первое место среди 50 женщин-участниц заняла спортсменка из Вьетнама Во Тхи Ким Фанг (7,5 очков), второе — казахстанка Гулисхан Нахбаева (7 очков), третье — индийская шахматистка Р. Вайшали (6,5 очков).

В мужском зачете первое и второе место разделили китайские шахматисты Ван Хао и Бу Сянчжи (7 очков), третье место занял индус Видит Сантош Гужрати (6,5 очков).

В семерку лучших шахматистов также вошел казахстанец Ринат Жумабаев, тридцатку — Азамат Утегалиев.

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