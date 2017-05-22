Казахстанка Нахбаева завоевала «серебро» турнира в Китае
25-летняя казахстанская шахматистка Гулисхан Нахбаева из города Шымкент стала серебряным призером чемпионата Азии по шахматам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
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Завершившийся 21 мая 2017 года в городе Чэнду провинции Сычуань КНР 10-дневный шахматный чемпионат на Кубок провинции Сычуань собрал 119 мастеров из Китая, Индии, Филиппин, Вьетнама, Сингапура, Малайзии, Бангладеш, Ирана, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.
Первое место среди 50
В мужском зачете первое и второе место разделили китайские шахматисты Ван Хао и Бу Сянчжи (7 очков), третье место занял индус Видит Сантош Гужрати (6,5 очков).
В семерку лучших шахматистов также вошел казахстанец Ринат Жумабаев, тридцатку — Азамат Утегалиев.
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