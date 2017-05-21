Илюмжинов: FIDE высоко оценивает уровень Гран-при в Москве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Московский этап Гран-при FIDE завершился в воскресенье. Победителем в нем стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

«Спасибо всем шахматистам, они играли и старались поменьше ничьих делать, — сказал Илюмжинов. — Надеемся, что будет больше красивых побед, а меньше ничьих. Шахматы становятся все более популярными, шахматный бум уже вышел за пределы Европы».

«Москва по праву является центром развития и популяризации шахмат. Хотелось бы поблагодарить организаторов за проведение этого отличного турнира», — добавил глава FIDE.

Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Двое лучших шахматистов отправятся на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону.