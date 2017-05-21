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21 мая 2017, 18:28 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Китаец Дин Лижэнь стал победителем этапа Гран-при по шахматам в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Китайский шахматист Дин Лижэнь стал победителем этапа Гран-при, проходящего в Москве.

В заключительном туре он обыграл Бориса Гельфанда из Израиля и набрал шесть баллов. Увеличить
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В заключительном туре он обыграл Бориса Гельфанда из Израиля и набрал шесть баллов. Его ближайший преследователь Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана набрал 5,5 балла, сыграв в последнем туре вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.
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