Китаец Дин Лижэнь стал победителем этапа Гран-при по шахматам в Москве
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Китайский шахматист Дин Лижэнь стал победителем этапа
Гран-при, проходящего в Москве.
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В заключительном туре он обыграл Бориса Гельфанда из Израиля и набрал шесть баллов. Его ближайший преследователь Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана набрал 5,5 балла, сыграв в последнем туре вничью с французом Максимом
Московский этап завершится 21 мая.
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