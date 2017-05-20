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20 мая 2017, 20:47 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Мамедьяров сыграл вничью со Свидлером в восьмом туре этапа Гран-при по шахматам в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с россиянином Петром Свидлером в партии восьмого тура этапа Гран-при, проходящего в Москве.

Мамедьяров сыграл вничью со Свидлером в восьмом туре этапа Гран-при по шахматам в Москве - Фото Увеличить
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В другом матче Пентала Харикришна (Индия) обыграл Яна Непомнящего (Россия).

Остальные партии восьмого тура завершились вничью: Дин Лижэнь (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды), Александр Грищук (Россия) — Хикару Накамура (США), Теймур Раджабов (Азербайджан) — Борис Гельфанд (Израиль), Хоу Ифань (Китай) — Франциско Вальехо (Испания), Евгений Томашевский (Россия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция), Йон-Людвиг Хаммер (Норвегия) — Майкл Адамс (Великобритания), Эрнесто Инаркиев (Россия) — Салех Салем (ОАЭ).

Перед заключительным соревновательным днем лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 5 баллов. У ближайших преследователей — Раджабова, Гельфанда, Грищука, Накамуры, Свидлера и Гири — по 4,5, у Вашье-Лаграва, Харикришны и Хоу Ифань — по 4.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.
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