Мамедьяров сыграл вничью со Свидлером в восьмом туре этапа Гран-при по шахматам в Москве
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с россиянином Петром Свидлером в партии восьмого тура этапа
Гран-при, проходящего в Москве.
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В другом матче Пентала Харикришна (Индия) обыграл Яна Непомнящего (Россия).
Остальные партии восьмого тура завершились вничью: Дин Лижэнь (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды), Александр Грищук (Россия) — Хикару Накамура (США), Теймур Раджабов (Азербайджан) — Борис Гельфанд (Израиль), Хоу Ифань (Китай) — Франциско Вальехо (Испания), Евгений Томашевский (Россия) — Максим
Перед заключительным соревновательным днем лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 5 баллов. У ближайших преследователей — Раджабова, Гельфанда, Грищука, Накамуры, Свидлера и Гири — по 4,5, у
Московский этап завершится 21 мая.
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