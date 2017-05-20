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20 мая 2017, 18:14 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Грищук назвал неблестящей свою игру против Накамуры на Гран-при в Москве

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский гроссмейстер Александр Грищук остался недоволен своей игрой против американца Хикару Накамуры на московском этапе Гран- при. Об этом он заявил ТАСС.

Грищук назвал неблестящей свою игру против Накамуры на Гран-при в Москве - Фото Увеличить
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Встреча Грищук — Накамура состоялась в субботу и завершилась ничьей.

«У меня была достаточно перспективная позиция, — сказал Грищук. — Но мне не удалось ничего добиться, поэтому игру считаю неблестящей. Пока рано говорить о моем выступлении на турнире в целом, еще ничего не закончено. Но, вообще, я редко собой удовлетворен».

Турнир проходит в Москве и завершится 21 мая. Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена по матчу за шахматную корону.
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