Грищук назвал неблестящей свою игру против Накамуры на Гран-при в Москве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча Грищук — Накамура состоялась в субботу и завершилась ничьей.

«У меня была достаточно перспективная позиция, — сказал Грищук. — Но мне не удалось ничего добиться, поэтому игру считаю неблестящей. Пока рано говорить о моем выступлении на турнире в целом, еще ничего не закончено. Но, вообще, я редко собой удовлетворен».

Турнир проходит в Москве и завершится 21 мая. Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена по матчу за шахматную корону.