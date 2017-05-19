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19 мая 2017, 22:40 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

FIDE запросила банковские гарантии от 4-х стран-кандидатов на матч за мировую корону

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Международная шахматная федерация (FIDE) ответила четырем странам, претендующим на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам, предложением обеспечить финансовые гарантии проведения соревнования в 2018 году, сообщил агентству «Р-Спорт» президент FIDE Кирсан Илюмжинов.

Международная шахматная федерация (<span class=error>FIDE</span>) ответила четырем странам претендующим на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам предложением обеспечить финансовые гарантии проведения соревнования в 2018 году сообщил агентству Р-Спорт президент <span class=error>FIDE</span> <span class=error>Кирсан</span> Илюмжинов. Увеличить
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Чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, в ноябре 2016 года победивший россиянина Сергея Карякина. Поединок из 12 партий в классические шахматы завершился вничью со счетом 6:6, а на тай-брейке в быстрые шахматы победил Карлсен — 3:1. Кандидат на матч с Карлсеном определится в 2018 году в турнире претендентов.

«Официальных заявок в FIDE (на проведение матча за звание чемпиона мир среди мужчин) не подано, — сказал по телефону Илюмжинов. — Есть конкретный интерес, но не все страны готовы его афишировать. На сегодня у нас есть четыре страны, которые выразили желание провести финальный матч за звание чемпиона мира. И запросили необходимые официальные документы от FIDE. Извините, страны назвать не могу. Да и они сами этого не хотят. А FIDE запросила от каждой из стран-претендентов банковские гарантии».

«Минимальный призовой фонд соревнования составляет 1 миллион евро, — добавил глава FIDE. — И сейчас каждая из стран оценивает свои возможности. FIDE ожидает заявок до начала сентября».
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